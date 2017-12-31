Esnaf e-ticaretle dünyaya açılacak

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin ürünlerini e-ticaret yoluyla dünyaya pazarlamasını isteyen hükümet bunun için esnafa kolaylık sağlayacak altyapı çalışmalarına da hız verdi. Esnaf, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışmayla, e-ihracata başlayacak ve PTT’nin elektronik ticaret sitesinde kendisine ayrılacak alanla, yöresel ürünlerini dünyaya pazarlayacak. Bakanlık ile PTT AŞ arasında yapılacak protokol, Ocak ayı içinde imzalanacak. PTT, esnafa özel komisyon ve indirim oranları belirleyecek. Esnaf ürünleri için satış, pazarlama ve reklam kampanyaları da düzenlenecek. Böylece ülkenin herhangi bir şehrindeki esnaf, 1,5 milyondan fazla üyesi bulunan ePTTAVM üzerinden farklı kentlere de açılacak.

Bürokratik işlemler PTT’den

Esnaf, ürünleri milli e-ihracat platformu olarak kurulan “Ready2sale.com” sitesi üzerinden de dünyanın çeşitli ülkelerine satabilecek. Gümrükleme dahil tüm bürokratik işlemler PTT tarafından yapılacak. Satılan ürünler için PTT tarafından uluslararası lojistik hizmeti sağlanacak. Esnafın e-ihracata başlaması için bölgesel eğitimler de verilecek. Bu eğitimlerde, e-ticarete ve e-ihracata yönelik mağaza, ürün, pazarlama, sipariş, kargo, iade, müşteri ve ödeme yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

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