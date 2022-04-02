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Ekonomi Etiketlerde KDV indirimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Etiketlerde KDV indirimi

Katma Değer Vergisi’ne ilişkin yüzde 10’luk indirim düzenlemesi dün yürürlüğe girdi. Bebek bezinden tohuma, arsa satışından lokantalara kadar birçok alanda indirimlerin etiketlere yansıdığı görüldü. 81 ildeki Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Etiketlerde KDV indirimi
Vatandaşın en çok tükettiği temel temizlik malzemelerindeki KDV indiriminin etiketlere yansıdığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında birçok üründe KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı. KDV’ye ilişkin indirim düzenlemesi de dün yürürlüğe girdi. Buna göre, tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1’e indi.

770 LİRAYA İNİYOR

  • Vatandaşın en fazla tükettiği sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indi. KDV indiriminin market ve bakkallarda etiketlere yansıdığı görüldü. Böylece bir evin ihtiyaçlarını karşılaması için gereken 15 kalem ürünün aynı markadan alınması halinde ödenecek tutar 870 liradan 770 liraya düştü.

LOKANTALAR İÇİN YÜZDE 8 KDV

Birinci sınıf lokanta işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köylerindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV yüzde 8’e düştü. Yatlar, kotralar ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanacak. İkinci el alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde KDV yüzde 18 olacak.

Konutlar 100 bin TL ucuzladı

  • Yeni KDV düzenlemesine göre, riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 oldu. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düştü. Böylece 1 milyon liralık konuttan daha önce 180 bin lira KDV alınırken yeni dönemle birlikte bu rakam 80 bin liraya düştü. Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e indi.

81 ilde KDV indirimi denetimi

81 ilde temel ihtiyaç malzemelerindeki KDV'nin yüzde 8’e düşürülmesiyle ilgili dün denetim yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, birçok kentteki marketlerde temel ihtiyaç ürünlerindeki yüzde 10’luk indirimin etiketlere yansıyıp yansımadığını denetledi. Ekipler, market arabalarına koydukları temel ihtiyaç ürünlerini kasadan geçirerek etiketleri karşılaştırdı. Devam eden kontrollerde marketlerin genel olarak düzenlemeyeuydukları görüldü.

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak
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Temel gıda ürünlerine gelen KDV indiriminin ardından temizlik ürünlerinde de KDV indirimine gidildi. Yapılan düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. <br><br>
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Deterjan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu KDV oranı değişen ürünler kapsamında.<br><br>
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Yapılan KDV indirimi bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. <br><br>
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KDV indirimini uygulamayan firmalara cezalar kesilecek. <br><br>
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KDV indiriminden hemen önce bazı marketlerin ve bazı markaların fiyatları katladığı iddia edildi. <br><br>
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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, \"Özellkle ıslak mendil, bebek bezi, kağıt havlu, bazı deterjanlar, yumuşatıcılar, yüzey temizleyicilerde fiyat değişikliği olduğuna dair tüketicilerden tepkiler geliyor\" dedi.
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Ağaoğlu, \"Tüketiciler etiketlerdeki fiyat değişim tarihlerine dikkat etmeli. Fotoğraflayın, belgeleyin ve bunu cuma günü yapılan etiket değişikliği ile birlikte ilgili bakanlığa iletin. Cimer var, alo 175 var. Çok kolay artık şikayet etmek\" diye konuştu. <br><br>
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, \"KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız\" ifadesini kullandı.<br>
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Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.<br>
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Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Muş, \"KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız\" değerlendirmesinde bulundu.<br><br>
KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada temel ihtiyaç malzemelerinde KDV oranının yüzde 8'e indirileceğini duyurmuştu. Yeni KDV düzenlemesi bugün başladı. Bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, deterjan gibi ürünlerde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşecek.


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