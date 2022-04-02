Etiketlerde KDV indirimi

Vatandaşın en çok tükettiği temel temizlik malzemelerindeki KDV indiriminin etiketlere yansıdığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında birçok üründe KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı. KDV’ye ilişkin indirim düzenlemesi de dün yürürlüğe girdi. Buna göre, tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1’e indi.

770 LİRAYA İNİYOR

Vatandaşın en fazla tükettiği sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indi. KDV indiriminin market ve bakkallarda etiketlere yansıdığı görüldü. Böylece bir evin ihtiyaçlarını karşılaması için gereken 15 kalem ürünün aynı markadan alınması halinde ödenecek tutar 870 liradan 770 liraya düştü.

LOKANTALAR İÇİN YÜZDE 8 KDV

Birinci sınıf lokanta işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köylerindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV yüzde 8’e düştü. Yatlar, kotralar ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanacak. İkinci el alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde KDV yüzde 18 olacak.

Konutlar 100 bin TL ucuzladı

Yeni KDV düzenlemesine göre, riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 oldu. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düştü. Böylece 1 milyon liralık konuttan daha önce 180 bin lira KDV alınırken yeni dönemle birlikte bu rakam 80 bin liraya düştü. Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e indi.

81 ilde KDV indirimi denetimi

81 ilde temel ihtiyaç malzemelerindeki KDV'nin yüzde 8’e düşürülmesiyle ilgili dün denetim yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, birçok kentteki marketlerde temel ihtiyaç ürünlerindeki yüzde 10’luk indirimin etiketlere yansıyıp yansımadığını denetledi. Ekipler, market arabalarına koydukları temel ihtiyaç ürünlerini kasadan geçirerek etiketleri karşılaştırdı. Devam eden kontrollerde marketlerin genel olarak düzenlemeyeuydukları görüldü.

REKLAM