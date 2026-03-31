Euro Bölgesi’nde enflasyon martta yükseldi: En yüksek artış enerji ve hizmetlerde

Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,5'e ulaştı. Enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,2 oldu.

Euro Bölgesi'nde martta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,9 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 2,4 ile gıda ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.