Evde izolasyon süs bitkilerine ilgiyi artırdı: ​Pandemide 90 ülkeyi süsledik​

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkanı Ahmet Dündar, koronavirüsle mücadele sürecinde eve kapanmaların süs bitkilerine ilgiyi artırdığını söyledi. Evde izolasyonun süs bitkileri sektörünü canlandırdığına işaret eden Dündar, “Pandemi öncesi geçmiş yıllarda devlet kurumları ve belediyeler ilgi gösterirken, pandemiyle birlikte artık halkımız da öne çıktı. Kapanma olduğunda biz işletmelerimizde anormal, olağanüstü bir yoğunluk yaşadık. Tüketici talebinde ciddi şekilde artış oldu” ifadelerini kullandı.

İHRACAT 2 KAT ARTTI

2017 yılından beri ihracatın arttığını, ithalatın azalmaya başladığına işaret eden Dündar, şöyle devam etti: “Üç yıldır artık kazanan sektörüz. Artık ihracatımız, ithalatımızı ikiye katlıyor. 2020 rakamlarıyla dış ticaret fazlamız 43 milyon dolar. Bu yılın sonunda ihracatımızın 2,5 kat artışla 100 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz.”

Bu dönemde sektörün 90 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Dündar, “Hollanda’ya ihracatın yüzde 30’u, AB ülkelerine yüzde 50’lere ulaştı. Geçmiş dönemde Avrupa’dan sadece alıcı durumundaydık. Şimdilerde Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri’nde büyük pazar payımız var” diye konuştu. Pandemi sürecinde SÜSBİR portalı da oluşturduklarına işaret eden Dündar, “Üreticiler, portalda ürünlerini bedelsiz yayınlayabiliyor. Tüm alıcılar da doğrudan ürüne ulaşabiliyor” dedi.