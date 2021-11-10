EYT’de düğmeye basıldı ​

Uzun zamandır gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmanın yapıldığı en yetkili ağızdan ifade edildi. EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konularında son gelişmeleri gazetecilerle paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık bünyesinde bu konuyla ilgili mesainin sürdüğünü belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLADI

EYT konusunda 50 yaşın gündemde olup olmadığı sorusuna Bakan Bilgin, “Yaş ve sair şu an tartışmıyoruz. Bu konular ayrıntılı çalışma sonunda açıklanacak. Tüm konular gündemimizde. Çalışma Bakanlığı bu konuları çalışıyor. Karar sürecine henüz gelmedi. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla görüşülecek” dedi. Bilgin, 3600 ek göstergenin de çalışıldığını belirterek “Zamanı gelince paylaşırız” diye konuştu. Bilgin, bu ay Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun toplanacağını orada basına açıklanacak detaylar olacağını söyledi.

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ÇALIŞANLAR İÇİN ANKET

Bilgin, 2022’de uygulanacak asgari ücret konusunda ise şu bilgileri verdi: “Asgari ücretle ilgili kamuoyu araştırması yapılacak, 2500 kişiye soracağız. Farklı işletme düzeyleri ve farklı işletmelerle ve profesyonel yönetici, işçiler ve orta kademe çalışanlara soruluyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Araştırma ve anket sonucu açıklanacak. Hangi meslek grubu ne bekliyor? Hayat standartları neler, ücret durumları nasıl? Tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var.”

Asgari ücrette alternatif vergi modeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bakan, asgari ücretten gelir vergisi alınmaması önerileri konusunda ise “Çalışıyoruz, alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz. Bazı vergilerin kalması için yasal düzenleme gerek, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor” diye konuştu.

Yaş sınırını bekleyen milyonlarca kişi var

EYT’lilerin sayısı 5 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.Sigortalılık süresini ve pirim gün sayısını doldurduğu halde kanunda belirtilen yaşı tamamlamadıkları için emeklilik hakkından yararlanamayanlar, yaş sınırının aşağı çekilmesini istiyorlar. 8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

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