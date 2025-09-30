Fast food'da yeni patron: Otomatik makineler

Büyük şehirlerde fast food sektörü yeni bir evreye giriyor. Özellikle vakti kısıtlı öğrenciler ve çalışanlar için dakikalar içinde hazır yemek sunan makineler yoğun ilgi görüyor. Metro istasyonları, otogarlar ve üniversite kampüsleri gibi kalabalık noktalarda 7/24 hizmet veren 'Tostmatik' ve 'Hamburgermatik' cihazları, sosyal medyadaki paylaşımlarla da tüketici merakını artırıyor. İçlerinde köfte veya makarna gibi menüleri ısıtıp veren bile var.





GİRİŞİMCİ İÇİN CAZİP ALTERNATİF

Global fast food pazarı yaklaşık 900 milyar dolara ulaşırken, 2033 yılına kadar 1,3 trilyon dolar sınırını aşması bekleniyor. Türkiye’de yemek servisi piyasasının ise 2024’te 13,8 milyar dolar seviyesinde olduğu, 2030’a kadar 27 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Bu tablo, otomatik yemek makinelerini yatırımcılar için cazip bir alternatif haline getiriyor.





YÜKSEK CİRO HIZLI GERİ DÖNÜŞ

Bir makineden günlük 150–300 civarında ürün satıldığı tahmin ediliyor. Ortalama 100 TL fiyatla günlük ciro 15 bin ila 30 bin TL arasında değişiyor. Tostmatikte 50 TL fiyatla 300 ürün verildiğinde 15 bin TL ciroya ulaşılıyor. Bu da aylık 450 bin ila 900 bin TL arasında farklılık gösteren gelir anlamına geliyor. İşletme maliyetleri düşüldüğünde aylık net kâr 150 bin–500 bin TL seviyesine çıkabiliyor. Tabii bazı menülerin 250 TL civarında olduğu düşünülürse cirolar da buna göre artabiliyor. Yatırım maliyeti 1,5-3 milyon TL arasında değişen makinelerde geri dönüş süresi 6-12 ay gibi kısa vadelerde gerçekleşiyor.





7/24 MESAİDE

Otomatik makinelerin aylık işletme maliyetleri arasında makinenin finansmanı (50-150 bin TL), enerji giderleri (5-20 bin TL), malzeme tedariki (20-60 bin TL), bakım ve hijyen kontrolleri (2-10 bin TL) ile alan kirası (20-100 bin TL) öne çıkıyor. Ruhsat, sigorta ve reklam gibi ek giderlerle birlikte toplam maliyet 300 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Ancak bu cihazlarda garson ve kasiyer gibi personel gideri olmadığını hatırlatalım. Ayrıca 7/24 mesaide.



