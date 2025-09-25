Hamburger ekmeği tepsiye dönüşüyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu verilerine göre, ülkemizde günlük 4,9 milyon somun ekmek israf ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinde ise bu kayıp, ekonomiye yıllık 10 milyar TL civarında zarar verirken; ciddi çevresel yük de oluşturuyor. İşte bu noktada özel sektörün geliştirdiği yenilikçi projeler, israfı kaynağında çözüme kavuşturma potansiyeli taşıyor. SEM Plastik’in hayata geçirdiği "Tepsiye Dönüşen Hamburgerler/Mc Tray" projesi, atık hamburger ekmeklerini biyobazlı plastiğe dönüştüyor. Sonrasında ise uzun ömürlü, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir tepsiler üretiliyor.





İLK AŞAMADA AYDA 2 TON EKMEK

Projenin yalnızca sektör için değil, tüm toplum için ilham verici bir adım olduğunu belirten SEM Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, 2025 yılı pilot uygulaması kapsamında aylık ortalama 2 ton atık ekmeği geri dönüştürerek 15 bin adet biyobazlı tepsi üretmeyi hedeflediklerini kaydetti. İlk yıl sonunda ise toplam 30.000 tepsi ile yaklaşık 1 ton fosil bazlı plastik kullanımının önüne geçilmesi planlanıyor.





YILLIK 100 BİN TEPSİ ÜRETECEK

Eroğlu, "Hedefimiz, her yıl 100 bin biyobazlı tepsi üretmek, biyobazlı içerik oranını yüzde 30 seviyelerine çıkarmak ve karbon salımını daha da azaltmak. Projemizin ölçeklenebilir yapısıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda örnek bir model olacağına inanıyoruz" diye konuştu. Proje, Ar-Ge sürecinde Plasticmove firmasının kurucusu genç girişimci Büşra Köksal’ın katkısıyla geliştirildi. Küresel bir fast-food markasının da dikkatini çeken bu girişim, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla hem plastik atıkları hem de gıda israfını azaltmayı hedefliyor.





'SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY

SEM Plastik tarafından geliştirilen 'Tepsiye Dönüşen Hamburgerler' projesi, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde “Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki” kategorisinde finale yükseldi. Yerli üretim avantajıyla da ekonomik ve çevresel değer oluşturması öngörülüyor. Türkiye’de gıda israfının yıllık toplamı 18–23 milyon ton arasında değişirken, ekmek bu israfın en büyük kalemlerinden birini oluşturuyor. SEM Plastik geçmiş yıllarda da sürdürülebilirlikle ilgili yaptığı inovasyonlarla 3 kez finale kalmış ve 2 kez birincilik ödülünü almıştı.



