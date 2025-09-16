E-Ticaret markaları için dönüşüm zamanı

2025’in son çeyreği yaklaşırken, dijital pazarlamada rekabetin en yoğunlaştığı dönem olan alışveriş sezonu için geri sayım başladı. Bu sezon, tüketici davranışlarındaki köklü değişimler ve bu değişimlere ayak uyduran markalar için oluşan fırsatlarla dikkat çekiyor. Artık yalnızca uygun fiyatlı olmak değil, her temas noktasında görünür olmak, anlamlı bir değer sunmak ve net bir farklılık gösterebilmek kritik başarı faktörleri arasında yer alıyor.
Tüketici yolculuğu artık doğrusal değil; mobil uygulamalardan video platformlarına, genel aramalardan ürün karşılaştırmalarına kadar birçok farklı temas noktasında şekilleniyor. Tüketiciler, fiyat duyarlılığından çok “değer hassasiyeti” ile hareket ediyor; sunduğu faydayı net şekilde anlatan ürünler öne çıkıyor.
Çoklu Dokunma Noktaları, Keşif ve Değer Hassasiyeti Öne Çıkıyor
Tüketicilerin %81’i, özel markalı ürünleri tanınmış markaların ürünlerine göre güçlü bir alternatif olarak değerlendiriyor; satın alma kararlarını ise yalnızca fiyata değil, uzun vadeli fayda, kolaylık ve kalite gibi değer odaklı kriterlere göre veriyor. Marka aramaları ile jenerik terimlerin birlikte büyümesi, hem bilinirliği olan hem de yeni çıkan markalar için fırsat sunuyor.
“Fiyat değil, hikâye kazandırıyor”
Boosmart Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, bu dönemin sadece indirim ve kampanya yönetimiyle değil, marka anlatımı ve deneyim sunumu ile kazanılacağını vurguluyor:
E-Ticaret Firmaları İçin 3 Kritik Öncelik
- ● Eylül-Ekim aylarında keşif ve araştırma aramaları, Kasım-Aralık’ta marka odaklı satın alma aramaları artıyor.
- ● Arama, YouTube, sosyal medya platformları, alışveriş uygulamaları ve e-posta dahil tüm dijital varlıklarınız uyumlu çalışmalı.
- ● Tüm perakende aramalarının yaklaşık %80’i genel aramalardan oluşuyor. Bu, tüketicilerin çoğunlukla marka adı belirtmeden, ürün türü veya ihtiyaca yönelik aramalar yaptığı anlamına geliyor (örneğin "erkek kaban", "kahve makinesi", "hediye fikirleri"). Bu nedenle, erken görünürlük kazanmak isteyen markaların kapsamlarını bu genel terimlere göre genişletmesi kritik önem taşıyor.
- ● İndirimden fazlasını anlatın: Uzun vadeli fayda, kullanım kolaylığı, yaşam kalitesine katkı gibi değerleri vurgulayın.
- ● Değer odaklı ürün hikayeleri ile hem fiyat hassasiyetini yönetin hem de sepet ortalamasını artırın.
- ● Ürün sayfalarında, sosyal medya gönderilerinde ve reklam metinlerinde fayda odaklı argümanlara yer verin; tüketiciye “neden bu ürünü şimdi almalı” sorusunun cevabını verin.
- ● Ürününüzün veya markanızın neden diğerlerinden farklı olduğunu açıkça anlatın.
- ● Sezonda yüksek talep gören ama düşük kapsama sahip kategorilerde öne çıkmak için yaratıcı içerikler üretin.
- ● Trend belirleyen ve mikro segmentlere hitap eden niş ürün kategorilerinde erken konumlanın.