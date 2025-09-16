E-Ticaret markaları için dönüşüm zamanı

“E-ticaret iş ortaklarımızda bu sezona hazırlık sürecinde en belirgin gözlemimiz şu oldu: Artık tüketici yalnızca daha ucuzu aramıyor, kendisine hitap eden, kolayca bulunabilen ve ona değer katan markaya yöneliyor. Arama görünürlüğünü optimize eden, sosyal medyada ve YouTube’da rehber içeriklerle yer alan ve uygulama içi deneyimi kusursuzlaştıran markalar, alışveriş kararının şekillendiği mikro anlarda öne çıkıyor”