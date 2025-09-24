Kadın girişimciler ve yeni mezun gençlerden teknolojik dönüşüm

ATO Başkanı Gürsel Baran da projenin, kadın girişimci sayısının artması yanında teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme sürecine katkı sağlayacağına işaret ederek proje kapsamında, dijital okuryazarlıktan e-ticarete, yapay zekadan sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaşmaya kadar eğitimler düzenleneceğini belirtti.

ANGİKAD Başkanı Gözde Diker de dünyanın, gelişen teknolojiyle birlikte hiç olmadığı kadar hızlı değiştiğini ve dönüştüğünü dile getirerek, "Hayata geçirdiğimiz 'Girişimcilik Yolu: Teknolojiyle Dönüşüm' projesi, hem iş hayatında yer alan kadın girişimcilerimizi hem de üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun olup girişimci olmak isteyen genç kadınlarımızı birleştiren bir ilham köprüsü niteliğindedir. Projemizde, 40 girişimci kadın ile 52 üniversite son sınıf öğrencisi ya da mezun kadın yer alıyor. Girişimci kadınlarımız, 10 farklı alanda üretim yaparken, girişimci olma hayali taşıyan üniversiteli kızlarımız da 17 farklı alanda eğitim aldı” dedi.