'Çöpte Bulduk' gönüllülerine Yasemin Sakallıoğlu ve 7 dönüşüm uzmanından destek

Projenin kalbi olan atölyede boya ve tadilat sürecine bizzat katılan Sakallıoğlu, sadece elini değil, yüreğini de ortaya koydu. Gün sonunda yenilenen eşyalar, beş torununa tek başına bakan bir babaannenin evine teslim edildi. Teslimat, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve Çöpte Bulduk ekibinin koordinasyonu, mahalle muhtarlarının desteğiyle gerçekleştirildi.