'Çöpte Bulduk' gönüllülerine Yasemin Sakallıoğlu ve 7 dönüşüm uzmanından destek

'Çöpte Bulduk' gönüllülerine Yasemin Sakallıoğlu ve 7 dönüşüm uzmanından destek

14:55 17/09/2025, Çarşamba
'Çöpte Bulduk' projesi ile eşyalar yeniden hayat buluyor.
'Çöpte Bulduk' projesi ile eşyalar yeniden hayat buluyor.

Kullanılmayan eşyaların onarılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı “Çöpte Bulduk” sosyal sorumluluk projesine, ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile birlikte, her biri kendi alanında uzmanlaşmış 7 dönüşüm uzmanı kadın destek verdi.


'Çöpte Bulduk' gönüllülerine Yasemin Sakallıoğlu ve 7 dönüşüm uzmanından destek
17 Eylül, Çarşamba

Projenin kalbi olan atölyede boya ve tadilat sürecine bizzat katılan Sakallıoğlu, sadece elini değil, yüreğini de ortaya koydu. Gün sonunda yenilenen eşyalar, beş torununa tek başına bakan bir babaannenin evine teslim edildi. Teslimat, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve Çöpte Bulduk ekibinin koordinasyonu, mahalle muhtarlarının desteğiyle gerçekleştirildi.

Proje yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Gönüllülerimiz, mahalle muhtarlarımız ve yerel yönetimlerle birlikte hareket ederek, bu projeyi Türkiye’nin her iline eşya ulaştıran kapsamlı bir sosyal sorumluluk hareketine dönüştürmek istiyoruz”

Evin atmosferi, yaşanmışlıkları ve küçük çocukların gözlerindeki parıltı, ziyarete katılan herkesi derinden etkiledi. Küçük bir çocuğu kucağına alan Yasemin Sakallıoğlu, duygusal anlar yaşadı ve “Çocuk yapacağım” dedi.

