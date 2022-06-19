FBI harekete geçti: LinkedIn kripto para dolandırıcılarının yeni adresi oldu

Kripto para birimleri her ne kadar son zamanlarda ciddi düşüşler yaşasa da hâlen geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak bu dijital varlıklar ile ilgili dolandırıcılık vakalarının bir hayli fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Uzmanlar, yatırımcıların internet ortamlarındaki kripto dolandırıcıları konusunda dikkatli olunması gerektiğini her açıklamasında vurguluyor.

Şimdi ise gelen yeni haberler, dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan LinkedIn'in kripto para dolandırıcılığı konusunda kullanıldığını gösteriyor. CNBC tarafından paylaşılan rapora göre ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), popüler platform konusunda kullanıcıları uyarıyor.

LinkedIn'deki dolandırıcılıklarda ciddi bir artış yaşandı

CNBC'ye göre LinkedIn, son zamanlarda platformda kullanıcıları kripto para birimlerine yatırım yapmaya teşvik eden dolandırıcılıkların arttığını kabul etti. Bunun yanı sıra FBI'ın San Francisco ve Sacramento şehirlerindeki ofislerinde sorumlu olan Sean Ragan da özellikle iş dünyasında popüler olan platformu “önemli bir tehdit” olarak nitelendirdi ve son zamanlarda bu tarz dolandırıcılıklarda ciddi bir artış gördüklerini açıkladı.

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Açıklamalara göre dolandırıcılar, profesyonel bir kişi gibi davranarak kullanıcılara ulaşıyor. Bunun ardından da samimi davranarak konuştukları kişilere kripto para yatırımları ile para kazanabileceklerini söylüyor ve onları bazı sitelere çekmeye çalışıyor. Suçlular, ilk olarak kullanıcıları gerçek kripto para sitelerine yönlendiriyor ve onların güvenini kazanıyor. Bu kişiler, birkaç ay sonra ise onların sahte sitelere yatırım yapmasını söylüyor ve hesaplarından paraları çalıyor.

LinkedIn ise dün paylaştığı bir açıklamayla kullanıcıları şüpheli profilleri bildirmeye teşvik etti. Şirketin yetkililerinden Oscar Rodriguez de CNBC'ye yaptığı açıklamalarda neyin sahte olup olmadığını belirlemenin ‘inanılmaz derecede zor' olduğunu aktardı. Ayrıca platform, sizden para veya yatırım yapmanızı isteyen tanımadığınız kişiler konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

LinkedIn'in dolandırıcılar konusunda diğer şirketler ve FBI gibi devlet kurumları ile birlikte çalıştığı da gelen haberler arasında yer aldı. Rodriguez, tespit edilen sahte hesapların %96'sının kaldırıldığını açıklamalarında belirtirken CNBC'ye konuşan bir grup mağdur, dolandırıcılık sebebiyle ettikleri zararın 200 bin dolar ile 1,6 milyon dolar arasında değiştiğini ifade etti.

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FOTOĞRAF 15 investing.com sitesinden elde edilen verilere göre, dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunuyor. Ölü altcoin analizleri yayımlayan 99Bitcoins verilerine göre ise nisan itibarıyla ölü coinlerin sayısı 1700'ü geçmiş durumda. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel, yaptığı açıklamada, ölü coinlerin artık var olmayan kripto paraları ifade ettiğin söyledi. Kripto paraların ölü coin haline gelmesinin birçok nedeni olduğunun altını çizen Yüksel, \"Öncelikle, kripto paraları geliştiren kurumlar finansal veya teknik açıdan başarısız olabilirler. Bu durum da kripto paraların zarar etmesine sebebiyet verecektir. Bunların yanı sıra, bu kripto ürünlerini geliştiren kişiler projeyi bırakmış olabilirler. Bu hususlara ek olarak, kripto paralar dolandırıcılık nedeniyle de ölü coin haline gelebilir. Başka bir ifadeyle, kripto paralar insanları dolandırmak amacıyla kötü niyetle oluşturulmuş olabilirler. Belirtilen bu nedenler kripto paraların ölü coin haline gelmesine sebebiyet vermektedir. Ölü coinler faaliyetlerine devam etmediklerinden ötürü bu coinlere sahip olanlar zarar etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla, ölü coinlerin miktarının azaltılabilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması hayati önem arz etmektedir.\" şeklinde konuştu. Yüksel, özellikle son yıllarda kripto piyasasının inanılmaz şekilde büyüdüğüne dikkati çekerek, birçok bilim insanının bu hususun problem yaratacağını daha önceden ifade ettiğini ve politika yapıcıları gerekli tedbirleri almaları konularında uyardıklarının altını çizdi. Uyarılara rağmen şu ana kadar herhangi bir tedbirin alınmadığını belirten Yüksel, bu durumun da ölü coinlerin sayılarının trajik bir şekilde artmasına yol açtığını belirtti. Yüksel, \"Özetle, kripto piyasasının kontrolsüzce büyümesi bu problemin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Burada en fazla eleştirdiğim konu ise insanların kısa sürede emek vermeden para kazanma isteğidir. Bu durum kripto paraların da bu amaçla kullanılmasına yol açmıştır. Netice itibarıyla, kripto paraların sayıları özellikle son yıllarda radikal bir şekilde artmıştır. Buna karşın, ölçüsüzce artan kripto paraların içerisinde finansal açıdan karlı olmayanların da sayısı artmıştır. Bunun sonucunda insanlar çok daha fazla kaybetmeye başlamışlardır.\" diye konuştu. Yüksel, kripto paraların finans sektörü için devrim niteliğinde bir gelişme olduğunun altını çizerek, kripto ürünlerin gelecekte de finans sektöründe çok önemli role sahip olacağını belirtti. Önemli olanın kripto paraların finans sektörüne getirdiği faydalara odaklanmak olduğunu anlatan Yüksel, \"Bu durum finans sektörünün daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede ülke ekonomileri de daha sağlam bir şekilde gelişebilecektir.\" dedi. Yüksel, kripto paraların spekülatif gelir kaynağı olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Diğer bir deyişle, kripto paralar düşük fiyattan alınıp yüksek fiyata satılarak kısa yoldan yüksek kar elde edilen araçlar olarak anlaşılmamalıdır. Bu durum insanların çok yüksek miktarlarda zarar etmelerine sebebiyet verebilir. Öte yandan, ölü coinlerin de artması bu ürünlerin imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Kripto paraların insanların gözünde zarar edilen ürünler olarak görülmesi bu ürünlerin faydalarına da gölge düşürecektir.<br><br>Bu çerçevede, kripto paraların kontrolsüzce büyümesinin önüne geçilmelidir. Bu bağlamda, ülkelerin bu problemin çözümüne yönelik acilen önlemler almaları gerekmektedir.<br><br>Etkin bir denetim mekanizmasının oluşması bu sürecin daha başarılı bir şekilde yönetilebilmesine yardımcı olacaktır. Bu mekanizma ile her isteyen kripto para üretemeyecektir. Böylece, kalitesi düşük kripto ürünlerin ortaya çıkması engellenecektir. Bu durum da ileride ölü coinlerin meydana gelme ihtimalini azaltacaktır.\" Para yatıran bin pişman: Bin 700 kripto para yok oldu Son yıllarda popüler yatırım araçlarından biri haline dönüşen kripto paralarda büyük çöküş devam ederken yapılan bir araştırma ise söz konusu alanın ne kadar güvensiz olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunurken, 1700'den fazla coinin ise piyasadan yok olduğu ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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