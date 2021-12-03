Fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün "patlıcan", en çok düşen "karnabahar" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, patlıcandaki fiyat artışını yüzde 21,71 ile sivri biber, yüzde 19,55 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 18,45 ile mücevher, yüzde 15,24 ile domates, yüzde 14,16 ile tüp gaz ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda oldu. Bunu yüzde 21,42 ile ıspanak, yüzde 20,12 ile kıvırcık, yüzde 17,54 ile limon, yüzde 14,44 ile pırasa takip etti.

EKONOMİ Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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Patlıcan 24,81

Sivri biber 21,71

LPG (Araba tüpü dolum) Ücreti 19,55

Mücevher (Altın) 18,45

Domates 15,24

Tüp gaz ücreti 14,16

Buğday unu 13,48

Ayçiçek yağı 13,27

Kesme şeker 12,76

Evcil hayvanlar için gıda harcamaları 12,47

Toz şeker 11,86

Patates 11,81

Pencere (PVC) 11,38

Tavuk eti 11,20

Meyve suyu 10,21

Motorin 10,13

Yumurta 9,48

Benzin 8,13

Kahve 7,54

Ekmek 7,07

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Karnabahar -38,76

Ispanak -21,42

Kıvırcık -20,12

Limon -17,54

Pırasa -14,44

Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar -11,72

Kırmızı turp -10,67

Muz -6,86

Havuç -5,58

Kuru soğan -4,87

Kırmızı lahana -3,09

Dolmalık biber -2,70

Elektrikli süpürge -2,41

Yeşil soğan -2,40

Ağız ve diş bakımı ürünleri -2,32

Beyaz lahana -2,25

Mantar -1,32

Elektrikli kesici aletler (Blender) -1,18

Maydanoz -1,01

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FOTOĞRAF 10 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Aralık ayınca yapılacak olan asgari ücret toplantıları ile birlikte milyonlarca çalışnanın ücretinde artış yaşanacak. Asgari ücretin artışı işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, dul maaşı ve bedava sağlıktan yararlanma haklarını kolaylaştıracak. İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?<br><br>Asgari ücret işsizleri de ilgilendiriyor. Yasaya göre; işsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar. Asgari ücret en az yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik maaşı 1.420 liradan 1.846 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 692 liraya çıkacak. İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?<br><br>Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?<br><br>Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,<br><br>Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,<br><br>Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak. İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?<br><br>Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;<br><br>600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,<br>900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,<br>1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,<br><br>süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir. Asgari ücret zammıyla birlikte artacak: İşsize 3 bin 692 TL Yeni yılın yaklaşması ile birlikte maaşlara yapılacak zam oranları da merak ediliyor. Milyonların beklediği asgari ücret zammı birçok ücreti de değiştirecek. 2022 Asgari ücret zammıyla bağlantılı olarak işsizlik maaşı da artacak. Peki işsizlik maaşı ne kadar olacak? Konu ile ilgili tüm detaylar... BiP'te paylaş

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