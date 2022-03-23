FLO, Nine West ve Lotto'yla iş birliğine gitti: Yeni yatırımla istihdamı artıracak

Ayakkabı sektörünün önemli oyuncularından FLO, imzaladığı 2 yeni anlaşma ile global pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. 2019’da Türkiye lisans haklarını aldığı Nine West ile tekrar masaya oturan FLO, lisans iş birliğini Batı Avrupa’yı da içine alan 40’tan fazla ülkeye genişletti.

u anlaşmayla şirket, Latin Amerika’dan Uzak doğuya kadar tüm Nine West distribütörlerine ürün sağlayacak. İngiltere, Almanya ve İtalya’da Nine West’in exclusive haklarını tek başına üstlenen şirket; İspanya, Portekiz, Fransa, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerin bulunduğu diğer Avrupa coğrafyasında da dağıtım yapacak.

SPOR TEKSTİLİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Firmanın dün İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla duyurduğu ikinci anlaşma ise performans ve sportif giyimin önemli markası Lotto ile yapıldı. FLO bu markanın lisans hakkını 41 ülke için aldı. Kinetix ve Lumberjack’in yanına portföyüne Lotto’yu da ekleyen şirket, spor kategorisinde de ağırlığını arttırdı. Tüm bu markalar için tasarımını, üretim ve dağıtımını yaptığı ayakkabıların yanı sıra şirket, spor tekstilinde önemli oyuncuları arasındaki konumunu güçlendirmek istiyor.

350 MİLYON TL YATIRIMLA 1500 EK İSTİHDAM

3 kıtada 21 ülkede 650’nin üzerinde mağazası bulunan FLO, bu yıl 102’si yurtdışında olmak üzere 154 mağaza açacak. Yenileriyle birlikte yurtdışındaki mağaza sayısını iki katına çıkarmayı hedefleyen firma, geçen yıl 6,4 milyar TL olan cirosunu ise 12,5 milyar TL’ye çıkartmayı planlıyor. Bu yıl 530 milyon TL yatırım hedefleyen şirket, bin 500 kişilik personel alımıyla istihdamını 13 bin 500 kişiye çıkaracak. Tüm cirosunun %25’ini oluşturan yurtdışı satışların payını orta vadede %50’ye çıkma hedefi var.

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Burak Övünç

Portföyümüze yeni markalar ekleyeceğiz