G20 Zirvesi'nde protokol krizi: Biden'ın konvoyundaki sürücü gözaltına alındı

Biden zirve sonrası Vietnam'a doğru yola çıktı
ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyundaki bir sürücünün Cumartesi günü Delhi'de ihmalkar araç kullanmaktan dolayı gözaltına alındığını ve daha sonra sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Araç sürücüsü sorgusunda protokolden haberi olmadığını söyledi.
Otomobili konvoydan çıkaran güvenlik görevlilerinin sorgusunun ardından şoför serbest bırakıldı.
Biden Vietnam'a doğru yola çıktı
Biden, iki günlük G20 zirvesine katılmak üzere Cuma günü başkente geldi ve aynı gün Başbakan Narendra Modi ile görüştü.
Pazar sabahı Mahatma Gandhi'nin Delhi'deki Rajghat anıtında saygı duruşunda bulunduktan sonra Vietnam'a doğru yola çıktı.