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Ekonomi

G20 Zirvesi'nde protokol krizi: Biden'ın konvoyundaki sürücü gözaltına alındı

G20 Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda yer alan bir sürücü, aracıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın kaldığı otele girince kısa çaplı bir kriz oluştu. Gözaltına alınıp sorgulanan şoför serbest bırakılırken yaşanan olay güvenlik endişelerini artırdı.

Kenan Biter
14:38 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Biden zirve sonrası Vietnam'a doğru yola çıktı

Biden zirve sonrası Vietnam'a doğru yola çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyundaki bir sürücünün Cumartesi günü Delhi'de ihmalkar araç kullanmaktan dolayı gözaltına alındığını ve daha sonra sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.


Gözaltı işlemi, Yeni Delhi'de G20 Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı'nın konvoyuna ait araçlardan birinin BAE Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın kaldığı Taj Oteli'ne girmesi sonrasında meydana geldi.

Araç sürücüsü sorgusunda protokolden haberi olmadığını söyledi.


Otomobili konvoydan çıkaran güvenlik görevlilerinin sorgusunun ardından şoför serbest bırakıldı.


Biden Vietnam'a doğru yola çıktı


Biden, iki günlük G20 zirvesine katılmak üzere Cuma günü başkente geldi ve aynı gün Başbakan Narendra Modi ile görüştü.


Pazar sabahı Mahatma Gandhi'nin Delhi'deki Rajghat anıtında saygı duruşunda bulunduktan sonra Vietnam'a doğru yola çıktı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sona eren G20 Zirvesi sonrası dünyaya önemli mesajlar: Batı 3 maymunu oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sona eren G20 Zirvesi sonrası dünyaya önemli mesajlar: Batı 3 maymunu oynuyor

Hindistan'daki G20 Zirvesi'nin sona ermesinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafı da masada topladığına dikkat çekerek tahıl krizinin çözümü konusuna değindi. Erdoğan mülteci kriziyle ilgili, "Denizler mülteci mezarlığı oldu. Yerinden edilenler ülkelerine dönüşleri sağlanmalı" dedi. Batı'da artan İslamofobi'ye tepki göstererek, "Bu barbarlık karşısında üç maymun oynanıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin açıkladığı Orta Vadeli Program'a uluslararası yatırımcılar tarafından ilgi gösterildiğini ifade eden Erdoğan, "Güçlenen Türkiye gerçeği anlaşıldı" diye konuştu. Ayrıca "Bizi 50 yıldır AB üyesi ülkeler hep oyalamıştır, bugün de oyalıyorlar. Türkiye Türkiye'dir, biz yolumuza devam ederiz" diyerek AB'ye sert çıktı.



#Biden
#konvoy
#Yeni Delhi
#G20 Zirvesi
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