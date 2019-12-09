Ekonomi Garantiden ilk evini alana 300 TL bonus
EMLAK

Garanti'den ilk evini alana 300 TL bonus

Garanti BBVA, ilk evini almak amacıyla konut kredisi kullanan müşterilerine ev hediyesi olarak 300 TL bonus veriyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2019'a kadar Garanti BBVA Mortgage'dan 50 bin ila 100 bin TL arasında konut kredisi kullanan ilk bin kişiye 300 TL bonus hediye edilecek.

Garanti Bonus, Money Bonus, Bonus Flexi, Flexi kartlarının dahil olduğu kampanya kapsamında konut kredisi kullanmak isteyenler, Garanti BBVA şubelerinden, garantimortgage.com sitesinden ve 444 3846- 444 EVİM telefon hattından başvuruda bulunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, şunları kaydetti:

"Günümüzde konut kredisi kullananların büyük bölümünü ilk evini satın almak isteyenlerin oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle ev sahibi olurken Garanti BBVA Mortgage'ın avantajlı faiz oranları ve kredi seçeneklerini tercih eden müşterilerimize bir ev hediyesi vermek istedik. 1 ay sürecek kampanya kapsamında 300 TL Bonus hediye ederek ev ihtiyaçlarına küçük bir katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı kampanya ve fırsatlarla ev sahibi olan müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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