Gayrimenkul satış ve kiralamada yeni dönem: İlan verebilmek için bu bilgiler istenecek

Elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleri ile internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, internetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilan bilgilerinin bildirimine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleri ile internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunması zorunlu olacak.

AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BİLGİ VERİLECEK

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Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının teminine yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar, söz konusu ilanlara ilişkin aylık dönemler halinde Gelir İdaresine Başkanlığına bilgi verecek.

Söz konusu bilgiler arasında ilanın yayımlandığı internet adresi, ilanı veren kişilerin adı ve soyadı, unvanı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, iş yeri adresi, ilan verenler adına gerçekleştirilen satış/tahsilat tutarı ile GİB tarafından belirlenecek diğer detaylar yer alacak.

GİB, ilana konu edilen gayrimenkule ilişkin daha detaylı bilgi verilmesini de isteyebilecek.

YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK

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Diğer taraftan vatandaşlar da GİB'e bildirilmesi gereken bilgileri, ilanların yayınlandığı sitelere vermek zorunda olacak.

İlk bildirim, haziranda ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos'a kadar, halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Sonraki süreçte de her bir aydaki ilanlara ilişkin bildirim, izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Öte yandan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek.

EKONOMİ Ev alacaklar dikkat: Yüzde 45 artış bekleniyor

FOTOĞRAF 12 Hepsiemlak ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Temmuz 2021 Emlak Endeksi'nin sonuçlarını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre il bazında bu oran yüzde 8'i aşarken, ilçeler sıralamasında ise bir ayda yüzde 27'yi aştı. İşte temmuz ayında fiyatı en fazla artış gösteren il ve ilçeler.. Temmuzda önceki aya göre satılık konut fiyatları en çok yüzde 8,2 ile Yalova'da artış gösterdi. Yalova'yı yüzde 7,9 ile Muğla izledi. Söz konusu iki ili, yüzde 7,3 ile Sakarya, yüzde 5 ile Düzce, yüzde 4,9 ile Adana, yüzde 4,5 ile Bursa, yüzde 4,1 ile Konya, yüzde 3,9 ile Denizli, yüzde 3,6 ile Karaman, yüzde 3,5 ile Gaziantep takip etti. En yüksek fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilden 3'ü Marmara Bölgesi'nde yer aldı. En büyük 5 ilde yatırımcısına en çok Bursa kazandırırken, onu yüzde 2,9 ile İstanbul, yüzde 2,8 ile Ankara, yüzde 2,4 ile Antalya, yüzde 0,7 ile İzmir izledi. İlçeler bazında inceleme yapıldığında söz konusu dönemde fiyat artışında başı yüzde 27,3 ile Gaziosmanpaşa çekti. Fiyat artışı Yalova Merkez'de yüzde 0,1, İzmir Foça'da yüzde 10, Esenler'de yüzde 9,2, Bağcılar'da yüzde 9,1, Antalya Döşemealtı'nda yüzde 8,8 Beyoğlu'nda yüzde 8,7 Başakşehir'de yüzde 8,1, Konya Selçuklu ve İzmir Çiğli'de yüzde 8 olarak gerçekleşti. Ankara'da temmuzda en satılık konut fiyat artışında zirvede yüzde 5,1 ile Polatlı yer alırken, onu yüzde 3,9 ile Çankaya, yüzde 3,8 ile Keçiören, yüzde 3,3 ile Altındağ, yüzde 3 ile Etimesgut izledi. İzmir'de ise Foça ve Çiğli'yi yüzde 6,4 ile Kemalpaşa, yüzde 3,6 ile Menderes, yüzde 3,4 ile Balçova takip etti. Antalya'da Döşemealtı dışında en çok fiyat artışı sırasıyla Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat'ta yaşandı. Bursa'da ise şampiyon yüzde 5,9 artışla Nilüfer olurken, onu Mudanya, Yıldırım ve Osmangazi izledi. Konutta fiyatların en fazla arttığı ilçe: Bir ayda yüzde 27 yükseldi Türkiye genelinde temmuz ayında konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği il ve ilçeler belli oldu. Yapılan araştırmaya göre il bazında bu oran yüzde 8'i aşarken, ilçeler sıralamasında ise bir ayda yüzde 27'yi aştı. İşte temmuz ayında fiyatı en fazla artış gösteren il ve ilçeler.. BiP'te paylaş

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