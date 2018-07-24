Ekonomi Gece gündüz iş başında
EMLAK

Gece gündüz iş başında

Devam eden projelerde bir an önce ilerleme kaydetmek isteyen yeni sistemin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mesaiye hızlı başladı. “Gece gündüz hafta sonu ne zaman ülkenin bize ihtiyacı varsa çalışmaya devam edeceğiz” diyen Kurum, 13 günlük bakanlığında sektörün tüm taraflarıyla bir araya geldi.

Emine Açar Yeni Şafak
Kurum, 2 haftada sektörün check-up’ını çıkardı
Kurum, 2 haftada sektörün check-up’ını çıkardı

Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü döneminde sektöre birçok yenilik katan yeni sistemin ilk Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık dönemine de yeniliklerle giriş yaptı. Bakan Kurum, insan odaklı felsefeyi Emlak Konut'ta olduğu gibi Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı'nda da kurum kültürü haline getirmek için kolları sıvadı.

81 İLİN MÜDÜRLERİNİ ANKARA’DA TOPLADI

Görevi eski Bakan Mehmet Özhaseki'den devir alır almaz 81 ilin il müdürleriyle bir araya geldi. Burada yoğun bir çalışma temposunun ilk sinyallerini veren Bakan Kurum, 81 il müdürüne seslenerek, “Sabah 8.30’da işe gidip akşam 5’te çıkacağız diye bir şey olmayacak. Gece gündüz hafta sonu ne zaman ülkenin bize ihtiyacı varsa çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ARDINDAN MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞTÜ

Kurum'un masaya oturduğu ikinci grup müteahhitler oldu. Kurum, inşaat sektörünün temsilcileriyle bir araya gelip sektör temsilcilerinden çözüm önerileri üretmelerini istedi. Burada yapılan toplantıda tapu ile ilgili önemli çalışmalar içerisinde olunduğu bilgisi de paylaşıldı. Kentsel dönüşümün yerinde yapılmasına dayalı sistemin uygulanacağına da dikkat çekildi.

ŞİMDİ DE İL İL GEZİYOR

Bakanlığını ilgilendiren tüm taraflarla tek tek temasta bulunup hızlı çözümlerle yol almak isteyen Kurum, İstanbul başta olmak üzere şimdi de il il gezerek belediyelerdeki çalışmaları yakından takip edeceği sinyali verdi. İstanbul'da belediye başkanlarıyla bir araya gelen yeni bakan, yoğunluk artışının olmadığı formüller üzerinde çalışılmasını istedi.

DİYARBAKIR SUR PROJESİNİ İNCELEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yapılan görüşmenin içeriğinde ise Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü’nde devam eden dip çamuru temizliği çalışmaları vardı. Bakan Kurum, çalışmaların prosedürlere boğularak yavaşlatılmamasını talep etti. Belediyelerdeki son durak Diyarbakır oldu. Sur’daki projelerin tamamının hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açıklayan Kurum, millet bahçelerinin yapımına da en kısa sürede başlayacakları bilgisini verdi.

  • Yerinde inceledi
  • İnşaatı devam eden büyük projeler de Bakan Kurum’un radarında yer aldı. Yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, “Mimari yapısı ve teknik özellikleriyle Türkiye’de ilk kez uygulanan ve dünyanın da sayılı örnekleri arasında yer alacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası Ankara’ya ve ülkemize değer katacak. Binamız tamamlandığında kültür sanat alanında büyük bir eksiklik giderilmiş olacak” dedi.

1,6 milyarlık kaynak

Murat Kurum 2018 yılı ilk altı ayı Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılan kira yardımları ve faiz desteklerini açıkladı. Bakan Kurum, “Türkiye genelinde riskli yapılar için 329 milyon 28 bin TL, riskli alanlar için 132 milyon 984 bin TL kira yardımı yapıldı. Hak sahiplerine 15 milyon 840 bin TL faiz desteği verildi. 37 milyon 521 bin TL kamulaştırma yapıldı. İller Bankası, TOKİ ve Belediyelere, kentsel dönüşüm kapsamındaki projelere 1 milyar 606 milyon 308 bin TL kaynak aktarımı sağlandı” bilgisini verdi.

Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı

Etkili olan yağış sırasında şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Soruşturmada yeni gelişme

Soruşturmada yeni gelişme

Evrim Atış'ın gözaltına alınan anne ile babası tutuklandı.
İran'a petrol darbesi

İran'a petrol darbesi

​Hindistan İran'dan petrol ithalatını yüzde 25 azalttı.
Bakanlık yalanladı

Bakanlık yalanladı

​Kanser hastalarından ücret alındığı haberleri yalanlandı.
Terörlemücadele mesajı

Terörlemücadele mesajı

​Milli Savunma Bakanı Akar, operasyonların süreceğini söyledi.
Bedellide süre 21 güne indi

Bedellide süre 21 güne indi

Bedelli teklifinin iki maddesi komisyondan geçti.
İstanbul'daetkili olacak

İstanbul'daetkili olacak

​Trakya'da etkili olan yağış İstanbul semalarında..
CHP kurultay yolunda

CHP kurultay yolunda

​CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege imza verdi.
Fabrikadabüyük yangın

Fabrikadabüyük yangın

Köpük fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da korkutan patlama sesi

F-16 uçağının sonik patlaması Başkent'te korkuya neden oldu.
3 ile uyarı: Sağanak geliyor!

3 ile uyarı: Sağanak geliyor!

​Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a sağanak uyarısı yapıldı.
Restleştiler

Restleştiler

ABD 'mafya' dedi, İran'dan 'ahmakça' yanıtı geldi.
15 isimlesürpriz toplantı

15 isimlesürpriz toplantı

​G-20 dönüşü Dolmabahçe'de gerçekleşti.
Süre daralıyor

Süre daralıyor

Devlete borcu olanlar için son 8 gün.
Atamalar yarın

Atamalar yarın

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı nefesini tuttu.
'Değişiklik düşünmüyoruz'

'Değişiklik düşünmüyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelliyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

​İkinci el otoda belge dolandırıcılığı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.