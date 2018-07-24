Gece gündüz iş başında

Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü döneminde sektöre birçok yenilik katan yeni sistemin ilk Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık dönemine de yeniliklerle giriş yaptı. Bakan Kurum, insan odaklı felsefeyi Emlak Konut'ta olduğu gibi Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı'nda da kurum kültürü haline getirmek için kolları sıvadı.

81 İLİN MÜDÜRLERİNİ ANKARA’DA TOPLADI

Görevi eski Bakan Mehmet Özhaseki'den devir alır almaz 81 ilin il müdürleriyle bir araya geldi. Burada yoğun bir çalışma temposunun ilk sinyallerini veren Bakan Kurum, 81 il müdürüne seslenerek, “Sabah 8.30’da işe gidip akşam 5’te çıkacağız diye bir şey olmayacak. Gece gündüz hafta sonu ne zaman ülkenin bize ihtiyacı varsa çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ARDINDAN MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞTÜ

Kurum'un masaya oturduğu ikinci grup müteahhitler oldu. Kurum, inşaat sektörünün temsilcileriyle bir araya gelip sektör temsilcilerinden çözüm önerileri üretmelerini istedi. Burada yapılan toplantıda tapu ile ilgili önemli çalışmalar içerisinde olunduğu bilgisi de paylaşıldı. Kentsel dönüşümün yerinde yapılmasına dayalı sistemin uygulanacağına da dikkat çekildi.

ŞİMDİ DE İL İL GEZİYOR

Bakanlığını ilgilendiren tüm taraflarla tek tek temasta bulunup hızlı çözümlerle yol almak isteyen Kurum, İstanbul başta olmak üzere şimdi de il il gezerek belediyelerdeki çalışmaları yakından takip edeceği sinyali verdi. İstanbul'da belediye başkanlarıyla bir araya gelen yeni bakan, yoğunluk artışının olmadığı formüller üzerinde çalışılmasını istedi.

DİYARBAKIR SUR PROJESİNİ İNCELEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yapılan görüşmenin içeriğinde ise Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü’nde devam eden dip çamuru temizliği çalışmaları vardı. Bakan Kurum, çalışmaların prosedürlere boğularak yavaşlatılmamasını talep etti. Belediyelerdeki son durak Diyarbakır oldu. Sur’daki projelerin tamamının hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açıklayan Kurum, millet bahçelerinin yapımına da en kısa sürede başlayacakları bilgisini verdi.

Yerinde inceledi

İnşaatı devam eden büyük projeler de Bakan Kurum’un radarında yer aldı. Yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, “Mimari yapısı ve teknik özellikleriyle Türkiye’de ilk kez uygulanan ve dünyanın da sayılı örnekleri arasında yer alacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası Ankara’ya ve ülkemize değer katacak. Binamız tamamlandığında kültür sanat alanında büyük bir eksiklik giderilmiş olacak” dedi.

1,6 milyarlık kaynak

Murat Kurum 2018 yılı ilk altı ayı Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılan kira yardımları ve faiz desteklerini açıkladı. Bakan Kurum, “Türkiye genelinde riskli yapılar için 329 milyon 28 bin TL, riskli alanlar için 132 milyon 984 bin TL kira yardımı yapıldı. Hak sahiplerine 15 milyon 840 bin TL faiz desteği verildi. 37 milyon 521 bin TL kamulaştırma yapıldı. İller Bankası, TOKİ ve Belediyelere, kentsel dönüşüm kapsamındaki projelere 1 milyar 606 milyon 308 bin TL kaynak aktarımı sağlandı” bilgisini verdi.