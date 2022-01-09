Gel-Al nokta sayısı 14 bine yaklaştı: Esnaf dijitalleşerek satışlarını %17 artırdı

E-ticaret sektöründe teslimat yoğunluğunun artması ile birlikte teslimat noktası haline gelen mahalle esnafının geliri arttı. Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercih ettiği teslimat noktaları, esnaf için ek gelir kaynağı oldu. E-ticaret platformu Trendyol’un açıkladığı verilere göre teslimat noktası olarak hizmet veren esnafların satışları aylık ortalama yüzde 17 artış gösterdi.

Çağlayan Çetin

TÜM İLLERDE GEL-AL NOKTASI VAR

Trendyol’un geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve sayıları yaklaşık 14 bine ulaşan Gel-Al noktalarının sayısının gelecek yılın sonunda iki katına çıkması hedefleniyor.

Gel-Al noktası olmayı tercih eden işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörler arasında ilk beşte gıda, kırtasiye-kitap evi, iletişim, giyim-ayakkabı-çanta, petshoplar aynı zamanda akıllı kargo otomatları ve şubeleri bulunuyor.

REKLAM

En çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli’nde esnaflar Gel-Al noktası olmayı tercih ederken, Türkiye’nin tüm illerinde Gel-Al noktaları bulunuyor.

EK GELİR İMKANI

Bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Trendyol Gel-Al noktası olan esnafların yüzde 85’i işbirliği sayesinde bilinirliklerinin arttığını belirtirken, yüzde 83’ü müşterilerin Trendyol kargosunu teslim alırken, başka ürün ve hizmetleri de satın aldığını söylüyor. Trendyol işbirliği sayesinde daimi müşterilerinin sayısının arttığını ifade eden esnafların oranı ise yüzde 72 oldu. Gel-Al noktası olan esnafların yüzde 56’sı mobil/bilgisayar uygulamalarını kullanma becerisinin arttığını düşünürken, yüzde 35’i Trendyol’dan sonra internetten satış yapmayı planladıklarını aktardı.

REKLAM

Trendyol Gel-Al noktaları uygulamalarıyla esnafa ek gelir sağladıklarını belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol’un esnafıyla, KOBİ’siyle, yerel üreticisi ve tedarikçisiyle 1 milyon kişiyi aşan büyük bir ekosistem olduğunu vurguladı.

Platform aracılığıyla onları ülkenin dört bir yanında 30 milyonu aşkın müşterilerle buluşturduklarını dile getiren Çetin, “Geçtiğimiz yıl uygulamaya soktuğumuz Gel-Al noktaları ile müşterilerimiz kargolarını istedikleri zaman istedikleri yerden alabilirken, esnafların da ek gelir elde etmesine katkı sağlıyoruz. Sistemin katkılarını fark eden esnafın da Trendyol Gel-Al noktası olmak için yaptığı başvuru sayısı gün geçtikçe artıyor. Esnafımızı desteklemeye yeni uygulamaları hayata geçirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” diye konuştu.

REKLAM

Aylık 250 yeni müşteri kazandım

Çorum’da Trendyol Gel-Al noktası olarak da hizmet veren Hakkı Şahin de Gel-Al noktası olmasıyla birlikte yeni insanlarla tanışarak, yeni müşteriler edindiğini, en önemlisi de işyerinin daha çok tanındığı için bu durumdan son derece memnun olduğunu belirtiyor.

Trendyol Gel-Al noktası olmak için başvuru yapan esnafların sayısı gün geçtikçe artıyor. Haftanın en az altı gün açık olan, dükkanında internet erişimi bulunan ve paketleri güvenli bir şekilde muhafaza edeceği yere sahip olan esnaflar Trendyol Gel-Al noktası olabiliyor.

EKONOMİ E-ticarette 1 milyon istihdam açığı var: Virüse 200 bin şirketle cevap