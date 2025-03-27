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Gelir Vergisi Beyannamesi ve ödeme süreleri uzatıldı

Gelir Vergisi Beyannamesi ve ödeme süreleri uzatıldı

15:3827/03/2025, Perşembe
AA
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Gelir İdaresi Başkanlığı, detayları açıkladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, detayları açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)' den yapılan açıklamada, karara ilişkin detaylar paylaşıldı.


Açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.



#Gelir İdaresi Başkanlığı
#beyanname
#Gelir Vergisi

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