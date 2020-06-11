Havalimanı restoranları QR koda geçti: Standartlar en yükseğe çıktı

İstanbul Havalimanı’nda restoranlarda yeni düzenlemeler yapıldı. Dezenfekte çalışmaları, masa düzeni sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi. 4 kişilik masalarda sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı. Yeni önlemler kapsamında çatal, bıçak kaşık, tepsi ve tabaklar ortak kullanım alanlarından kaldırıldı. Tek kullanımlık ürünlerle yolculara hizmet verileceği öğrenildi. Yeni düzenlemeler kapsamında müşteriler siparişleri cep telefonlarına bulunan özel uygulama üzerinden QR koduyla verecekler. Müşteriler ayrıca bu kod üzerinden ödemelerini de gerçekleştireceği öğrenildi.

STANDARTLAR EN YÜKSEĞE ÇIKTI

QR koduyla yeni dönemde müşterilerine hizmet vermek için tüm donanımlarını tamamladıklarını ifade eden restaurant işletme müdürü Kazım Çil, “Halihazırda devam ettirdiğimiz yüksek hijyen standartlarımız koronavirüs nedeniyle arttırarak hem çalışanlarımızı hem misafirlerimizi sağlığını korumak üzere en üst seviyeye çıkardık. Tüm birimlerimizin girişlerine hijyen paspasları koyduk. Çalışanlar ile misafirlerimizi arasında mesafeyi korumak için bir dizi yenilikler yaptık. Misafirlerimiz akıllı telefonlarından QR kodunu okuttuktan sonra menüye ulaşacaklar. Ulaştıkları menüden seçimlerini yaptıktan sonra ilgili siparişleri bizim mutfağımıza düşecek. Bizler belirlediğimiz hijyen standartlarında tek kullanımlık kaplarda siparişlerini hazırlayacağız. Kapalı bir şekilde masalarına servis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TEK KULLANIMLIK MENÜLER MASADA

Çil, QR kodu kullanamayan müşteriler için de tek kullanımlık menü ile hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi: “Misafirlerimiz tek kullanımlık menüleri kullandıktan sonra geri dönüşüm kutusunda o kağıtlar imha edilecek” dedi.