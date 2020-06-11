Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Havalimanı restoranları QR koda geçti Standartlar en yükseğe çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havalimanı restoranları QR koda geçti: Standartlar en yükseğe çıktı

Koronavirüs kısıtlamasının kaldırılması ve seyahat yasaklarının sonlandırılmasının ardından yeni dönemde müşterilerine hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı’ndaki restoranlarda yolcular siparişlerini QR koduyla verecek ve ödemelerini bu kod üzerinden yapacakları öğrenildi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Havalimanı’nda restoranlarda yeni düzenlemeler yapıldı. Dezenfekte çalışmaları, masa düzeni sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi. 4 kişilik masalarda sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı. Yeni önlemler kapsamında çatal, bıçak kaşık, tepsi ve tabaklar ortak kullanım alanlarından kaldırıldı. Tek kullanımlık ürünlerle yolculara hizmet verileceği öğrenildi. Yeni düzenlemeler kapsamında müşteriler siparişleri cep telefonlarına bulunan özel uygulama üzerinden QR koduyla verecekler. Müşteriler ayrıca bu kod üzerinden ödemelerini de gerçekleştireceği öğrenildi.

STANDARTLAR EN YÜKSEĞE ÇIKTI

QR koduyla yeni dönemde müşterilerine hizmet vermek için tüm donanımlarını tamamladıklarını ifade eden restaurant işletme müdürü Kazım Çil, “Halihazırda devam ettirdiğimiz yüksek hijyen standartlarımız koronavirüs nedeniyle arttırarak hem çalışanlarımızı hem misafirlerimizi sağlığını korumak üzere en üst seviyeye çıkardık. Tüm birimlerimizin girişlerine hijyen paspasları koyduk. Çalışanlar ile misafirlerimizi arasında mesafeyi korumak için bir dizi yenilikler yaptık. Misafirlerimiz akıllı telefonlarından QR kodunu okuttuktan sonra menüye ulaşacaklar. Ulaştıkları menüden seçimlerini yaptıktan sonra ilgili siparişleri bizim mutfağımıza düşecek. Bizler belirlediğimiz hijyen standartlarında tek kullanımlık kaplarda siparişlerini hazırlayacağız. Kapalı bir şekilde masalarına servis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TEK KULLANIMLIK MENÜLER MASADA

  • Çil, QR kodu kullanamayan müşteriler için de tek kullanımlık menü ile hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi: “Misafirlerimiz tek kullanımlık menüleri kullandıktan sonra geri dönüşüm kutusunda o kağıtlar imha edilecek” dedi.

Uyarı kararı siyasi mi? Almanya AB üyesi olmayan ülkelere kısıtlama kararını uzattı
EKONOMİ
Uyarı kararı siyasi mi? Almanya AB üyesi olmayan ülkelere kısıtlama kararını uzattı
Abone Ol Google News
İsrailin sonu olur

İsrail'in sonu olur

Batı Şeria'nın ilhakı İslam dünyasında büyük öfkeye yol açacak.
Bekçi düzenlemesi TBMMden geçti

Bekçi düzenlemesi TBMM'den geçti

​Bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.
Ayasofyasürecini o başlattı

Ayasofya
sürecini o başlattı

​Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor.
Zayed'in<br>toplu mezarları!

Zayed'in
toplu mezarları!

​Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu.
Dolmabahçe de<br>müze yapılmıştı

Dolmabahçe de
müze yapılmıştı

​Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü tarihi camiyi asıl işlevinden koparmıştı.
Villa tipi<br>oteller tercih nedeni

Villa tipi
oteller tercih nedeni

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

Oralarda<br>da izin verildi

Oralarda
da izin verildi

​Türkiye farklı inanç gruplarına olan saygısıyla farkını ortaya koydu.
Rahatlığın<br>bedeli ağır oluyor

Rahatlığın
bedeli ağır oluyor

​Doğum gününde koronavirüs hediye ettiler.
Kurban<br>detayları belli oldu

Kurban
detayları belli oldu

​Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak.
Heykeller<br>kaldırılmaya başlandı

Heykeller
kaldırılmaya başlandı

​Irkçı mirasın izi heykeller tek tek yıkılıyor.
Uyarı kararı siyasi mi?

Uyarı kararı siyasi mi?

​Almanya AB üyesi olmayan ülkelere kısıtlama kararını uzattı.
Parklarda buluştular

Parklarda buluştular

​Torunlarıyla park ve bahçelerde bir araya gelen vatandaşlar karardan memnun.
Halay ve<br>horonsuz düğün

Halay ve
horonsuz düğün

​İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde uygulanacak tüm kurallar.
Denemeye devam

Denemeye devam

Fenerbahçe ​2 yıl içinde 3 teknik adam değiştirdi.
Ayakta<br>konser olmayacak

Ayakta
konser olmayacak

​Konser alanında maske takmayan kişiler etkinlik alanından çıkartılacak.
Kardeşim<br>ekmeğinin peşindeydi

Kardeşim
ekmeğinin peşindeydi

​Van'da şehit düşen Emrah Baran'ın abisi konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.