Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Çabamız vatandaşın rahatlaması için
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Çabamız vatandaşın rahatlaması için

“Birlikten Berekete” temasıyla geçtiğimiz hafta gıda, inşaat yapı, beyaz eşya ve mobilya üreticisi temsilcileriyle görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün de konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Çabamız vatandaşın rahatlaması için
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

“Birlikten Berekete” temasıyla geçtiğimiz hafta gıda, inşaat yapı, beyaz eşya ve mobilya üreticisi temsilcileriyle görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün de konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

64 BİN KİŞİ TESPİT ETTİK

Basına kapalı olarak yapılan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, “Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi. Bakan Nebati, şunları kaydetti: “Destek paketlerinin ardından ilan sitelerinde fiyat artıran 64 bin kişiyi tespit ettik. Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz.”

Nebati, bu kapsamda konut sektörüne yönelik açıklanan destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimleri kesintisiz şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

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