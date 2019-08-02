Ekonomi Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılara satılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılara satılacak

Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılara satılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle Hazineye ait olan ancak vatandaşlar tarafından ecrimisil ödenerek kullanılan ve şehir içinde kalan tarım arazileri, talep halinde kullanıcılara satılabilecek.

Haber Merkezi AA
Araziler herhangi bir şekilde tarımsal amaç dışında kullanılamayacak.
Araziler herhangi bir şekilde tarımsal amaç dışında kullanılamayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle Hazineye ait olan ancak vatandaşlar tarafından ecrimisil ödenerek kullanılan ve şehir içinde kalan tarım arazileri, talep halinde kullanıcılara satılabilecek.

Yapılan düzenlemeyle belediye mücavir alan sınırları içinde kalan tarımsal arazilerin mücavir alan sınırları dışındaki taşınmazların satışında olduğu gibi rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden satışına imkan sağlandı.

Halihazırda tarım yapılan bu arazileri kullanan vatandaşların mülkiyet sorunu da bu yolla çözüme kavuşturulacak. Araziler herhangi bir şekilde tarımsal amaç dışında kullanılamayacak.

  • Son başvuru tarihi 31 Aralık olan bu düzenlemeden 70 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor. Vatandaşlar SMS, telefon ve toplantı gibi araçlar vasıtasıyla bu imkandan haberdar edilecek.

ARAZİNİN 3 YIL TARIMSAL AMAÇLA KULLANILMAMASI HALİNDE SATIŞ İŞLEMİ İPTAL EDİLECEK

Taşınmazı 2014'ten önce en az 3 yıl süreyle ecrimisil ödeyerek kullanmış ve halen kullanımı devam eden kiracı, kullanıcı ya da hissedarlar bu satış imkanından yararlanabilecek.

Bakanlık, satıştan sonra da tarımsal kullanımın devam etmesi için gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda, arazilerin tarımsal amaç dışında kullanılmamasını sağlamak adına taşınmazın tapu kaydına şerh düşülecek.

Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 3 yıl tarımsal amaçla kullanılmaması halinde satış işlemi iptal edilecek ve taşınmaz resen Hazine adına tescil edilecek.

Ayrıca, satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, peşin veya taksitle en son kayıt malikinden tahsil edilecek.

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ÖDEME KOŞULLARINDA KOLAYLIK SAĞLANDI

Yapılan değişiklikle ödeme koşullarında da kolaylık sağlandı. Buna göre, satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde 20 oranında indirim uygulanacak ve bu bedel idarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecek.

Taksitli satışlarda, satış bedeline yüzde 10 indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise satış bedelinin yüzde 10'u, yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenecek. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek.

Bu taşınmazların satışında başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri satış bedelinden mahsup edilecek.

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