HOMETEX kapılarını açtı: 70 ülkeden bin alıcı ile 1 milyar $’lık ticaret

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Yerli ve yabancı 650 firmanın katıldığı fuar, 21 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. 5 gün devam edecek fuara aralarında İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, ABD olmak üzere 70 ülkeden bine yakın alıcı Türk firmaları ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Fuarda 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor.

POTANSİYELİ FAZLA

İTO Başkanı Şekip Avdagiç, ev tekstili sektörünün daha fazla ihracat potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Avdagiç, “Sektörün ihracatı sadece 3,5 milyar dolar. Etkili fuar yapan bir sektörün 3,5 milyar dolarla yetinmesi asla mümkün olmamalı. Sektörün tüm paydaşlarıyla beraber iki sene sonra yapacağımız bu fuarda 6,5-7 milyar dolar ihracatı konuşacağınıza eminim” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de fuarlara özellikle salgın sonrasında, müthiş bir coşku ve yabancı ilgisi olduğunu kaydetti. Gülle, “Tekstil ve hazır giyim sektörümüzün payı 30 milyar dolar. Bunun yüzde 10’u ev tekstili sektöründe. 2021 Nisan ayından 2022 Nisan ayına, bir yıllık sürede ihracatımız 241 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanı'mız yılbaşında biliyorsunuz bize bir hedef verdi. 250 milyar dolar... Biz şu anda 240 milyar dolardayız. Görünen o ki hedefin üzerine gidiyoruz” şeklinde konuştu.

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KİLOGRAM 8 DOLARI AŞTI

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ise 195 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ev tekstili sektörünün, kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak Türkiye’ye en fazla katma değer sağlayan, yerli ve milli bir sektörlerden biri olduğunu belirtti. Bayram, Türkiye’nin; Çin, Hindistan ve Pakistan’la birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biri olduğunu kaydetti.

Üretim zenginliğini gelin fuarda görün

HOMETEX fuarının açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin geçmişten gelen bir tekstil gücü olduğunu söyledi. Bilgin, “Türkiye’nin üretim zenginliğini görmek, Türkiye’nin tekstilde geldiği üretim gücünü hissetmek için bu fuarı gezmek yeterli. Bir izlenim bile yeterli. Çünkü tekstil sektörü, bizim geleneksel olarak çok güçlü olduğumuz bir sektör” dedi. Türkiye’nin; işçilerinin, emekçilerinin, mühendislerinin ve girişimcilerinin alın teriyle yükseldiğine dikkat çeken Bilgin, “Batılı ülkeler, gelişmiş ülke denilen ülkelerin hepsi dökülüyor. Üretim zincirleri kopmuş, onların yansımaları var. Dövizdeki dalgalanmaların yansımaları var. Dahası enerji fiyatlarındaki olağanüstü sıçramaların meydana getirdiği enflasyon üzerindeki yansımalar var. Tüm bunları Türkiye’nin üretim gücüyle aşacağız” dedi.

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EKONOMİ Türk ev tekstili trendleri belirliyor