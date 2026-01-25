Yeni Şafak
HÜRJET soğuk hava testini geçti: -21 derecede tam not

04:0025/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, Erzurum'da gerçekleştirilen soğuk hava testlerini tamamlayıp seri üretim ve tam operasyonel kapasite yolundaki önemli bir eşiği daha atladı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in 2 prototipi, soğuk hava testleri için Erzurum'a uçtu. Yoğun kış şartlarında ve sıfırın altında 21 dereceye varan soğukta gerçekleşlen yer testleri başarıyla tamamlandı. Test süreci sadece dondurucu soğukla sınırlı kalmadı. Yüksek irtifa performansı da başarıyla doğrulandı. Yer testlerinin hemen ardından icra edilen uçuş testleri, HÜRJET'in motor ve aviyonik sistemlerinin, zorlayıcı hava şartları altında bile yüksek verimlilikle çalıştığını ortaya koydu. Test faaliyeti kapsamında, HÜRJET'in soğuk hava ve yüksek irtifa performansı başarıyla doğrulandı. HÜRJET'lerin sergilediği performans, uçağın sadece ideal hava koşullarında değil, dünyanın en zorlu iklimlerinde bile görev yapabileceğini kanıtladı.



