Ekonomi İhracatta 225 milyar dolarlık alın teri Ayak basmadık ülke kalmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta 225 milyar dolarlık alın teri: Ayak basmadık ülke kalmadı

Türkiye’nin 2021 ihracatını 225 milyar dolarlık bir rekorla kapatmasında, ihracatçının ayak basmadık ülke bırakmaması etkili oldu. Pandemi kısıtlamaları, navlun krizi ve dünyada tasarrufun arttığı bir dönemde 229 ülkeye ulaşan Türk ürünlerine ilgi sayesinde, birçok bölgeye ihracatta ciddi artışlar kaydedildi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​İhracatta 225 milyar dolarlık alın teri: Ayak basmadık ülke kalmadı ​​
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2021 ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 32,9 artırarak 225,4 milyar dolara çıkaran Türkiye’nin başarısı, bölge bazındaki rakamlarla kendini gösteriyor. Pandemi şartlarının ülke ekonomilerini olumsuz etkilediği, dünya çapında hanelerin tasarrufa gittiği, küresel ticarette navlun krizinin yaşandığı bir ortamda ihracatçımız deyim yerindeyse ayak basmadık ülke bırakmadı.

ALMANYA, ABD VE İNGİLTERE İLK ÜÇTE

2021 yılında ihracatçılar, büyük bir çaba göstererek 229 ülke ve bölgeye Türk ürünlerini ulaştırdı. Geçen sene, 184 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında Almanya, ABD, İngiltere İtalya, İspanya’nın da bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat rekoruna imza atıldı.

FELAKET SENARYOLARINA CEVAP

Türkiye’nin ihracat başarısını kur artışına bağlayıp gölgelemeye ve felaket senaryoları yazmaya çalışanların aksine Türkiye'nin dış ticareti gösterdiği performansla dikkat çekiyor. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 19,33 milyar dolarla Almanya 14,73 milyar dolarla ABD 13,71 milyar dolarla İngiltere oldu. Gümrük kuralları ve ithalat kriterleri açısından zor bölge olarak tanımlanan bu ülkelere yönelik artışlar da önemli bulundu. Benzer şekilde 2020 yılında 1,10 olan ortalama ihraç birim değeri, 2021 yılında yüzde 17’lik artışla 1,29’a ulaştığı da nitelikli ihracat artışı şeklinde yorumlandı.

AFRİKA’DA 'KAZAN KAZAN' POLİTİKASI MEYVESİNİ VERİYOR

İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise 4,54 milyar dolarlık artışla ABD; 3,40 milyar dolarlık yükselişle İtalya, 3,35 milyar dolarlık artışla Almanya oldu. Öte yandan Türkiye uzun yıllardır Afrika ile sürdürdüğü “Kazan kazan” politikasını da meyvelerini vermiş durumda. Sahra Altı Afrika’ya yapılan ihracat yüzde 31’lik artışla 7.8 milyar dolara, Kuzey Afrika ihracatı ise yüzde 44’lük yükselişle 13,3 milyar dolara ulaştı.

GÜNEY AMERİKA’YA YÜZDE 86 ARTTI

  • Güney Amerika’ya dış satım yüzde 86 gibi önemli bir yükselişle 3,6 milyar dolara ulaştı. benzer şekilde uzak doğu ve orta asya gibi uzak bölgelere yüzde 34'lük artış dikkat çekti. Ortadoğuya ise yüzde 38 artış görüldü. Özellikle nakliye krizi nedeniyle küresel ticaretin sekteye uğradığı bir ortamda ortaya koyulan başarı 2023’te revize edilen 250 milyar dolar ihracat için motivasyon oldu.

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