İhracattan kısıp iç pazara sattılar

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-haziran dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Üretim yüzde 13 artarak 735 bin 231 adede ulaştı. Sektöre dair değerlendirmelerde bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, yoğun talebi karşılamak için fabrikaların iç pazara jest yaparak ihracata gitmesi gereken yüzde 5’lik otomobili de piyasaya sürdüğünü belirtti.

OTODA CARİ FAZLA YOĞUN TALEPLE ERİDİ

Bu yıl sonuna kadar 1,5 milyonluk üretime ulaşacaklarının altını çizen Eroldu, “Kapasite kullanım oranımız yüzde 67’den yüzde 74’e yükseldi. İhracat adetlerimizin de bu sene 500 bini geçtiğini görüyoruz. Burada da bir milyonun üzerinde bir ihracatla seneyi kapatacağız gibi duruyor. Otomotiv sanayisi aslında ihracat payını yüzde 5 azaltmış durumda. Yani bir miktar daha fazla iç piyasaya çalışmaya çalışıyor. Bu yılın ilk 6 ayında 17,7 milyar dolar ihracata imza attık. Öte yandan cari fazlamız eridi. Geçen yılın ilk yarısında 4,4 milyar dolar olan otomotiv cari fazlası yoğun talep sebebiyle ithalatın artmasına ve makasın kapanarak 1 milyar dolara düşmesine sebebp oldu. Bu da 17,7 milyar dolar ihracat karşılık 16,7 milyar dolarlık ithalat yaptığımız anlamına gelir” açıklamasında bulundu.

YERLİ ÜRETİCİNİN REKABETTE MATRAH AVANTAJI KALMADI

Fiyatların hızlı artışından kaynaklı yerli üreticinin ÖTV matrahında bir avantajı kalmadığını ifade eden OSD Başkanı, “İç pazarda otomotiv sanayisi olarak kaybımız söz konusu. Temmuz’da yüzde 80 dilime giren araç oranı yüzde 100 oldu. 45-50-80 matrah yapısının oluşumunun amacı aslında hem tüketiciyi korumak hem de yerli sanayicinin rekabetçiliğini gözetmekti. O yapı bozuldu. Türkiye'de bütün araçların 80’lik vergi dilimine konu olmasını uygun bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Otomobile olan talep düşmeyecek

Otomobile olan talep hakkında da değerlendirme yapan OSD Başkanı Cengiz Eroldu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye çok büyük ve zengin bir ülke. Ama şu anda temmuz ayındaki talep çok kuvvetli.Ama bugünkü bildiğimiz ve gördüğümüz ortamın devamı halinde bu talep gene devam edecektir diye düşünüyorum. Bu ay pazar beklentimiz gene 100 binin üzerinde bir rakam. Yani artık Temmuz’da 650 bin adet olduktan sonra sene sonunda 750 bin adet olmaz bu pazar. 1 milyonu görür.”







