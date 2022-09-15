Ekonomi İkinci elde 6 ay 6 bin km şartı yürürlükte Yeni Şafak düzenlemeyi galericilere sordu
OTOMOTİV

İkinci elde 6 ay 6 bin km şartı yürürlükte: Yeni Şafak düzenlemeyi galericilere sordu

Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin km kuralı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yenisafak.com ikinci el araç galerilerinde satıcıların yeni düzenleme ile ilgili düşüncelerini dinledi.

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Neslihan Altun Yeni Şafak
İkinci elde 6 ay 6 bin km şartı yürürlükte: Yeni Şafak düzenlemeyi galericilere sordu
İkinci el araç satışı yapan bir firma sahibi.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için düzenlenen, ikinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin km kuralı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre yetkili bayiler, oto galeriler ve araç kiralama firmaları ile ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler; ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden ikinci el araçları satamayacaklar. Düzenlemenin duyurulduğu ilk günden bu yana araç fiyatlarında olumlu yönde düşüş yaşandı.

İkinci el araç satıcıları, Yenisafak.com’un Söz Milletin serisine düzenleme ile ilgili düşüncelerini anlattı.

“İKİNCİ EL OTOMOBİLİ SIFIR FİYATINA SATIYORLAR”

Bu düzenlemeden memnun olan ikinci el araç satışı yapan bir firma sahibi, “Kimisi, durumu iyi olduğu için araçları bekletip, bire alıp beşe satıyordu” dedi. Bir başka satıcı ise ikinci el otomobillerin piyasa fiyatının çok üzerinde satıldığı için piyasanın dengesinin bozulduğundan dert yandı.

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Düzenlemeden memnun olmayan bir ikinci el araç satıcısı ise, “Biz bunun ticaretini yapıyoruz bir şekilde para kazanmamız lazım. İkinci el çok pahalı olduğu için, üç beş ay öncesinden sıfıra yazılıp onu değerlendiriyoruz. İşimiz bu” dedi.

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