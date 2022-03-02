Ekonomi İlan sitelerinde kapora vurgunu
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İlan sitelerinde kapora vurgunu

Elektronikten arabaya, giyimden mobilyaya birçok ikinci el ürünün alınıp satıldığı uygulamalar dolandırıcıların yeni adresi oldu. Uygulamada kendini ürün sahibi vatandaş veya firma olarak tanıtan kişiler, kapora diye para alıp kayıplara karışıyor.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İlan sitelerinde kapora vurgunu
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Elektronikten arabaya, giyimden mobilyaya birçok ikinci el ürünün al-satın yapıldığı popüler uygulamalar dolandırıcıların yeni adresi oldu. Uygulamada kendini ürün sahibi vatandaş veya firma olarak tanıtan kişiler, kapora diye para alıp kayıplara karışıyor. Sosyal medyadaki şikayet platformları dolandırıldığını iddia eden onlarca vatandaşla dolu. Bunun son örneği M.A. adlı vatandaş oldu.

MARANGOZ DOLANDIRICI ÇIKTI

Yaklaşık bir ay önce evine giyinme odası yaptırmak isteyen M.A popüler bir uygulama üzerinden Yavuz Y. isimli bir kullanıcının marangoz ilanını buldu. Uygulama üzerinden kendisiyle iletişime geçen M.A.’nın evine Yavuz Y., yardımcısını gönderip ölçü aldırdı. Yavuz Y., kapora olarak 1000 TL istedi. On beş gün süre içerisinde ürünü teslim edeceğini bildiren Yavuz Y. ürün teslimi tarihi geldiğinde M.A.’yı tekrar arayıp bir miktar daha para istedi. O parayı da aldıktan sonra ortalıktan kayboldu. Yavuz Y.’nin telefonlara cevap vermediğini ve uygulama hesabını kapadığını fark eden M.A. dolandırıldığını anladı.

TELEFONLARA CEVAP YOK

Şikayet platformlarında da dolandırıldığını belirten onlarca vatandaş var. Platformlardaki şikayetlerden bazıları şöyle:

“L…..’dan ürün için anlaştık. Parayı yolladım. Ürünün satın alındığındaki faturayı da yolladı. Fakat ürün kargoya verilmedi ve telefonlarda cevap verilmiyor.”

2 GÜNDÜR OYALIYOR, PARAM GİTTİ

“İstanbul’dan hoşuma giden bir ürün beğendim. O kadar gerçek konuşuyordu ki inanıp EFT yaptım. 2 gündür beni oyalıyor. Param gitti. Pazartesi savcılığa vereceğim…”

“L…. sitesi hiç güvenli bir uygulama değil, birkaç kez dolandırıcı ile karşılaştım. L….’ya yazdım hiçbir önlem almadı. Dolandırıcı olanların ilanları halen yayında duruyor. İnsanlar paralarını kaptırdıktan sonra mı önlem almayı düşünüyorlar?”

Binlerce insan dolandırılıyor

Vatandaşları uyaran Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu tür internet siteleri hukuki açıdan tüketiciye karşı sorumlu değillerdir. Çünkü onlar gazeteler ve televizyonlarda olduğu gibi ilan verenlere yer sağlıyorlar. Dolandırılanların Cumhuriyet Savcılığına dolandırıcılıktan şikayette bulunması gerekiyor. İnternet ilanlarından alışveriş yapmak son derece riskli. Yüz binlerce insan dolandırılıyor” dedi.

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