İlk yüzer gaz üretim platformu Türkiye'de: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak

Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yüzer üretim platformunun, Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 yılında devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğalgaz işlemesi planlanıyor.
Karadeniz'de 2026 yılında devreye girecek olan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleme kapasitesine sahip olan platform, devreye alındığında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun Çanakkale'ye ulaştığını bildirdi.
Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından, yüzer üretim platformuna ilişkin paylaşımda bulundu.