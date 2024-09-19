İlk yüzer gaz üretim platformu Türkiye'de: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak

"Türkiye ile Somali arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed'in katılımıyla imzalandı. Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacağını bildiren Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti.