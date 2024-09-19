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Ekonomi
İlk yüzer gaz üretim platformu Türkiye'de: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak

İlk yüzer gaz üretim platformu Türkiye'de: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak

Pınar Görgü
14:3619/09/2024, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun Çanakkale'ye ulaştığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun Çanakkale'ye ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yüzer üretim platformunun, Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 yılında devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğalgaz işlemesi planlanıyor.

Karadeniz'de 2026 yılında devreye girecek olan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleme kapasitesine sahip olan platform, devreye alındığında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun Çanakkale'ye ulaştığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından, yüzer üretim platformuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"Günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek"

Bayraktar,
"Yüzer üretim platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak"
ifadesini kullandı.

Üretim 2 katına çıkacak

Paylaşımda, günlük
10 milyon metreküp
gazı işleyerek karaya iletecek platformun, Sakarya Gaz Sahası'ndaki
günlük üretimi iki katına
çıkaracağı aktarıldı.



#Sakarya Gaz Sahası
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Yüzer Platfrom
#doğal gaz

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