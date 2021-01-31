​İnşaatta KDV yüzde 1 oldu

Vatandaşın güvenli binalarda oturması için atılan adımlara yenileri ekleniyor. Önce, yıkılıp yeniden yapılacak olan binalarda bölgesel bazda aynı kata kadar izin verildi. Ardından, bankadan çekilecek faiz destek rakamı 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Şimdi de kentsel dönüşüm kapsamındaki konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü. Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi sağlanmış oldu.

42 BİN LİRA CEPTE KALACAK

Yapılan indirim dönüşümü kendi parasıyla yapacak olan hak sahipleri için doping etkisi oluşturdu. Her 100 bin liralık harcamada daha önce 18 bin lira KDV ödemek durumunda olan vatandaş yeni kararla her 100 bin lirada 17 bin lira daha az ödeme yapacak. Vatandaşın cebinden çıkacak rakam 250 bin lira maliyet çıkartılan bir evde 2 bin 500 lira olacak. Bu da 42 bin 500 liranın cepte kalması anlamına geliyor. Bu aynı zamanda devletin, riskli yapı stokunun yıkılıp yeniden yapılarak güvenli hale getirilmesinde verdiği önemli bir destek olarak dikkat çekiyor.

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UYGULAMA 1,5 KATINA KADARKİ YENİLEMEDE GEÇERLİ

Karar, inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranını da kapsıyor. Yani 100 metrekare bir evi olan vatandaş, arsası 150 metrekare büyüklükte yeni ev yapmaya müsaitse evini yüzde 1 KDV ödeyerek büyütebilecek. 1,5 kattan daha fazlası durumlarda ise KDV yine yüzde 18 olarak uygulanacak. Karar, tüm ülkede en az yedi milyon riskli yapının dönüşüme ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında sektörü de hareketlendirecek.

Z. Altan Elmas

DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIR

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Z.Altan Elmas kararla kentsel dönüşümün hızlanacağını söyledi. Elmas, “Bu kentsel dönüşümde kendi evini yıkıp kendi imkanıyla dönüştürmek zorunda olan mal sahipleri için büyük bir imkan oldu. Çünkü daha önce yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri yüzde 18 KDV ödeyerek inşaat yaptırıyorlardı. Şimdi bir müteahhit firmayla anlaşıp vermek şartıyla yüzde 1’e düşmüş oldu. Ancak bu müteahhit firmayla anlaşıp kentsel dönüşüm yapılması durumunda geçerli. Parça parça kendim yaparım der malzeme alıp yaparsa ödenecek KDV yine yüzde 18 olarak hesaplanır” dedi. Elmas, İstanbul özelinde vermek gerekirse Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçelerde kararla dönüşümün çok daha hızlanacağını da dile getirdi.