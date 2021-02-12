İnternete yeni sistem: Güvensiz ise 24 saat içinde erişime kapatılacak!

İnternetin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan yeni elektronik piyasanın tüketicilere sunduğu imkânların yanında ürün güvenliği açısından tüketiciler için çeşitli risk unsurları da içermesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Son yıllarda artarak da devam eden şikayetler üzerine uzaktan erişim araçlarıyla yapılan alışverişlerde tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeElektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi kurulması öngörülüyor.

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Sistem, uzaktan iletişim yoluyla piyasaya sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde yetkili kuruluşların çalışmalarına destek olacak.

UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER TARANACAK

Bakanlık, yetkili kuruluşlardan gelen talepler üzerine veya re’sen sistem aracılığıyla uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlara yönelik uygun olmayan ürünlerin taraması yapabilecekken, uygun olmayan ürünleri piyasaya arz eden iktisadi işletmecilerin tespitine yönelik araştırmalar da yapabilecek.

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TRENDE GİRENLER TAKİBE ALINACAK

Yeni sistem ile mevcut ve yeni elektronik ticaret platformlarının, elektronik ticaretteki trendlerin, internet forumlarının ve tüketici şikâyetlerine yer verilen sosyal medya uygulamalarının düzenli takibi ile gelecekte elektronik ticarette popüler ve riskli olabilecek konuların ve ürünlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar da yürütülebilecek.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ İLE HIZLI ÖNLEM ALINACAK

Başta yetkili kuruluşlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile aracı hizmet sağlayıcılar olmak üzere ilgili tüm taraflarla iletişimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli işbirliği mekanizmalarının kurulmasını sağlayacak sistem üzerinden yetkili kuruluşlar ve ilgili diğer kamu kuruluşları arasında hızlı bilgi alışverişinin önü açılacak, gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

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GİZLİ SATIN ALMA YAPILACAK

Yetkili kuruluşlar, gerekli gördükleri takdirde her türlü test ve/veya muayeneyi yapmak ve/veya yaptırmak üzere uzaktan iletişim yoluyla piyasaya sunulan üründen gizli satın alma yoluyla numune de alabilecek. Alınan numuneye ilişkin bilgiler ve görseller, ürünün faturasına ve sorumlu iktisadi işletmeciye ilişkin ayrıntılar ile birlikte tutanağa eklenecek.

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GÜVENSİZ ÜRÜNE ERİŞİM KISITLAMASI

Yetkili kuruluşlar yapılan tespitlerin ardından güvensiz ürünlere ilişkin içeriğin çevrimiçi ara yüzden kaldırılmasını veya çevrimiçi ara yüze erişim sağlandığında son kullanıcılara yönelik bir uyarının açıkça gösterilmesini istemeye de yetkili olacak. Bu talebin yerine getirilmemesi halinde ise bilgi toplumu hizmet sağlayıcılarından çevrimiçi ara yüze erişimi kısıtlamasını isteme yetkilerine sahip olacak.

24 SAAT SÜRE TANINACAK

Yetkili kuruluş içeriğe erişimin 24 saat içerisinde kısıtlanmaması halinde ise söz konusu siteye erişimin engellenmesine karar verip, bu kararı da uygulamak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletebilecek. Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden satışının durdurulmasına yönelik talep ise medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenecek.

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Düzenlemeye aykırı harekete edenlere çeşitli oranlarda değişmek üzere parasal yaptırım da uygulanacak.