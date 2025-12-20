Yeni Şafak
İş arayanların maaş beklentisi yüzde 28 arttı

04:0020/12/2025, Cumartesi
Kariyer.net verileri, 2025'te iş arayan adayların maaş beklentilerinin yılın başlangıcıyla kıyaslandığında yüzde 28 arttığını ortaya koydu.

Kariyer.net'in 6 bin pozisyon için 15 milyondan fazla veriyi analiz ederek hazırladığı çalışmaya göre, maaş beklentilerindeki artışın en fazla kariyerinin başlangıç aşamasındaki çalışanlarda görüldüğü belirlendi. Giriş seviyesindeki çalışanların maaş beklentisindeki artış önceki yıla göre yüzde 35'i aştı. Orta ve üst düzey pozisyonlarda ise artış oranları daha sınırlı seyretti. Kıdemli uzman gibi orta seviye rollerde maaş beklentilerindeki artış yüzde 27 seviyesinde olurken, üst düzey yöneticilerde ise bu oran yüzde 16 olarak gerçekleşti.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE BEKLENTİ %42’Yİ AŞTI

Sektörel bazda bakıldığında, maaş beklentilerindeki en yüksek artış enerji sektöründe görüldü. Enerji alanında çalışan adayların maaş beklentilerinin yaklaşık yüzde 42 arttığı, perakende sektöründe bu oranın yüzde 36, inşaat sektöründe ise yaklaşık yüzde 35 olduğu tespit edildi. Analize göre, telekom sektörü çalışanlarının maaş beklentisi yüzde 27 artış gösterirken, sektöründeki ilanlara yapılan başvurular yaklaşık yüzde 8 azaldı. Raporda, bu verilerin, sektörde iş koşullarının ve algının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiği değerlendirildi. Analizle çalışanların iş değiştirme eğiliminde artış görüldüğü de ortaya koyulurken, her 10 çalışandan 7'si 3 ay içinde iş değişikliği planladığını ifade etti. Geçen yılın aynı döneminde bu oranın yüzde 60 olarak kaydedilmişti.



