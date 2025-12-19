TALAY deniz testlerine hazırlanıyor: Yaklaşık 3 saat havada kalıyor saatte 200 km seyir hızına sahip





30 santimetre ile 150 metre aralığında uçuş yüksekliğiyle görev icra edebilen TALAY, radarların görüş alanının dışında kalıyor, deniz dalgalarının yarattığı gürültü içinde kaybolarak düşman gemileri ve kıyı savunma sistemleri için adeta "görünmez" hale geliyor.





TALAY'ın, mühimmat gibi seyreden, İHA gibi kontrol edilebilen hibrit bir teknoloji olarak muharebe sahasında güç çarpanı oluşturması amaçlanıyor. Alçak İrtifa Çok Amaçlı İHA'nın 2026 sonunda seri üretime geçmesi ve 2027 başında güvenlik güçlerinin envanterine katılması hedefleniyor.