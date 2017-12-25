İş Bankası'ndan yeni yıla özel kredi

Banka açıklamasına göre, 3 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan yeni yıla özel kampanya kapsamında, İş Bankası müşterileri, bireysel nitelikli tüm ihtiyaçları için şubeye gitmeden hafta sonu ve tatil günleri dahil 7 gün 24 saat Anında Kredi’ye başvurabilecek. Başvuru onaylandığı an kredi tutarı hesaba geçecek.

Azami kredi tutarının 25 bin TL, azami vadenin ise 48 ay olduğu kampanyada, geri ödemeler onay tarihinden 30 gün sonra başlayacak.

Anında Kredi’ye İşCep mobil uygulamasının yanı sıra bankanın internet şubesinden de başvurmak mümkün olacak.

OYNAT 00:53 Araç ruhsatında yeni dönem 1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak

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