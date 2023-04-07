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Ekonomi

İstanbul Havalimanı 5 yaşında

Türk havacılık merkezinin IGA İstanbul Havalimanı'na taşınmasının üzerinden 4 yıl geçti. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan IGA İstanbul Havalimanı'na taşınılmasıyla birlikte Türk Sivil Havacılık tarihinin bir çınarı da misyonunu tamamladı.

Yasin Yılmaz
04:00 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı 5 yaşında.

İstanbul Havalimanı 5 yaşında.

Uluslararası İstanbul Atatürk Havalimanı'nın artan talebi karşılamadığı, kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, kapandı. Dünyanın büyüklük açısından sayılı havalimanları arasına giren İstanbul Havalimanı inşa edildi. Türk havacılık merkezinin IGA İstanbul Havalimanı'na taşınmasının üzerinden 4 yıl geçti. 45 saat olarak planlanan ancak 33 saat gibi rekor bir sürede gerçekleştirilen taşınma operasyonu dünyada da büyük yankı uyandırmıştı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan IGA İstanbul Havalimanı'na taşınılmasıyla birlikte Türk Sivil Havacılık tarihinin bir çınarı da misyonunu tamamladı.

33 SAATTE REKOR TAŞINMA

Tarih 6 Nisan 2019'u gösterdiğinde Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen son tarifeli sefer için "TC-JJY" kuyruk tescilli uçağı, 319 yolcu Singapur'a hareket etmiş ve böylece Atatürk Havalimanı'nda ticari yolcu taşımacılığı resmen durdurulmuştu. Türk Hava Yolları’nın 86 yıllık yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’ndan son uçuşunu icra ederken yeni evi İstanbul Havalimanı'na geçişin heyecanını da beraberinde yaşadı. 5 ve 6 Nisan’daki taşınma süreci de 45 saat olarak planlanmıştı. Ancak taşınma beklenenden de erken sürede, 33 saatte başarıyla tamamlanmıştı. İlk etap açılışı sonrası Türk Hava Yolları tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası "IATA" kodlarının değişimi gerçekleşmiş ve 6 Nisan saat 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na resmen verilmişti.



#İstanbul Havalimanı
#Atatürk Havalimanı
#Türk Hava Yolları
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