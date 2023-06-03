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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, ICAO'nun eğitim programına seçildi

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olmasının yanı sıra, uluslararası standartlardaki eğitim ve sertifikasyon programlarıyla da ön plana çıkmaya devam ediyor.

Yasin Yılmaz
04:00 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
ICAO.

ICAO.

İGA İstanbul Havalimanı, son olarak Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından ‘TRAINAIR PLUS Programı’ üyeliğine seçildi. 2010 yılında başlatılan ICAO TRAINAIR PLUS Programı, küresel hava taşımacılığının güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir gelişimini amaçlayan eğitim iş birliklerini destekliyor.

TÜRKİYE'DEN ÜYE OLAN TEK KURUM

Mazbata, Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen “ICAO – Global Implementation Support Symposium’ kapsamındaki törende, ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar tarafından İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi. Törende, İGA İstanbul Havalimanı’nın TRAINAIR PLUS Programı’nın Türkiye’den üye olan tek özel kurum olduğu vurgulandı.

Kadri Samsunlu, İGA olarak uzun vadeli endüstriyel büyümeyi hedefleyen girişimlere kapsamlı destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.



#İstanbul Havalimanı
#ICAO
#Eğitim
#Kadri Samsunlu
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