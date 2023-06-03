İstanbul Havalimanı, ICAO'nun eğitim programına seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maliye ve Hazine eski Bakanı Mehmet Şimşek'in arasındaki görüşmeye ilişkin dikkat çeken detaylar netleşmeye başladı. Bloomberg haber sitesi, 'konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilere' atıfla verdiği haberinde Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayacağı bilgisini verdi. Hürriyet yazarı Selvi de net ifadelerle Şimşek'in yeni kabinede yer alacağını duyurdu. Reuters dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde ise Şimşek'in maliye bakanı ya da ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede yer alacağını yazdı.