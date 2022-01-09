​İstanbul Havalimanı sektöre 32 milyar avro kazandırdı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla havacılık sektörüne toplamda 32 milyar 399 milyon avronun kazandırıldığını bildirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın iddiaları üzerinden İstanbul Havalimanı’yla ilgili ortaya atılan haberleri yalanlayan DHMİ Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’nın yap işlet devret süreleri ve devlete sağladığı katkının kıyas kabul etmeyecek kadar farklı olduğuna dikkat çekti.

DEVLETİN KARI İSTANBUL’DA 7 KATINA ÇIKTI

İstanbul Havalimanı’nın 7 Nisan 2019’da tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle Atatürk Havalimanı’nın ticari yolcu taşımacılığına kapatıldığı ifade edilen açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla 10 milyar 247 milyon avro yatırım bedeli ve işletme süresince İdareye ödenecek 22 milyar 152 milyon avro + KDV kira bedeliyle toplamda 32 milyar 399 milyon avro havacılık sektörümüze kazandırılmıştır. Böylelikle Atatürk Havalimanı’nda yıllık 165 milyon 55 bin 383 dolar olarak verilen imtiyaz, yatırım bedeli yanında yıllık kira 1 milyar 45 milyon avroya çıkarılmak suretiyle devletimizin elde ettiği kar sadece kirada yaklaşık 7 katına çıkmıştır” denildi.

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