İstanbul Havalimanı'nda Akıllı Taksi dönemi

Akıllı Taksi uygulaması hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul Havalimanı'nda yolcularımız çağrı merkezi ve mobil uygulama üzerinden taksi çağırabileceği, rezervasyon yapabileceği bir uygulama hizmete giriyor. 7/24 izlenebilen ve denetlenebilecek sistem ile hizmet kalitesi gerçek bir standarda çıkacak" diye konuştu. Ersoy, korsan taşımacılığın önüne geçmek için gerekli kanun düzenlemelerinin yapıldığına işaret ederek, "Kanuni düzenlemeler ile korsan taşımacılık konusunda sonuç alacağız. Aksi takdirde sizden olan beklentileri sağlayamazsanız maalesef merdiven altı uygulamalarla yani gayri resmi uygulamalar ile karşılaşıyorsunuz. Bu korsan uygulamaları ile baş etmenin en güzel yanı kendinizi geliştirmek" ifadelerini kullandı.

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