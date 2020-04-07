İstanbul Havalimanında müjde: 3. pistimizi 18 Haziran’da açıyoruz

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleşen büyük göçün ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı birinci hizmet yılını dün tamamladı. İGA CEO’su Kadri Samsunlu, "Hâlihazırda 3. pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran’da hizmete almayı planlıyoruz." dedi. Bir yılda yapılan hizmetleri ve projeleriyle ilgili İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu, çalışanları için bir mektup kaleme aldı.

Kadri Samsunlu

TÜM ÇALIŞANLARA MEKTUP

Bİstanbul Havalimanı’nda yapımı devam eden 3’ncü pist çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Samsunlu, “İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA olarak yolculuk deneyimi noktasında sürekli kendimizi yeniliyoruz. Hâlihazırda 3. pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran’da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak. İstanbul Havalimanı’nın” dedi.

DEVLETE EK ÖDEME

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA olarak ilk hizmet yılı içerisinde büyük aşama kaydettiklerini ifade eden Samsunlu, “DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon Euro’luk Dış Hat Yolcu Gelirinin aşılması sonucu devlete 22,4 milyon avro ek ödeme gerçekleştirdik” diye konuştu.