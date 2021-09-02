Ekonomi İstanbulda fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’da fiyatı en fazla artan ürün belli oldu

İstanbul Ticaret Odası ağustos ayı verilerine göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 49,48 ile salatalık oldu. Bu ayda erik ise en çok ucuzlayan ürün oldu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’un zam şampiyonu salatalık oldu
Foto/aşiv

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2021 Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 130’unun perakende fiyatı artarken, 16 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında salatalık fiyatı yüzde 49,48 arttı

Ağustos ayında gıda harcamaları; yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık fiyatı yüzde 49,48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 43,09 ile limon, yüzde 40,87 ile kabak, yüzde 24,40 ile taze fasulye, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 15,14 ile şehiriçi tren ve şehiriçi otobüs bilet ücretleri oldu.
Erik yüzde 24,32 ucuzladı

2021 Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik yüzde 24,32 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Kültür, Eğitim ve Eğlence grubundan yüzde 12,95 ile maç giriş bilet ücreti, Gıda harcamaları grubundan yüzde 11,73 ile yaş üzüm, aynı gruptan yüzde 10,94 ile armut oldu.

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