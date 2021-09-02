Ekonomi Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TLlik kaynak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL'lik kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Bakan Yanık: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz
​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

Eylül ayına ilişkin bilgi veren Yanık, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz” dedi.

Vakıflar kanalıyla gönderilen bu ödeneklerin, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığının altını çizen Bakan Yanık, “Aktardığımız bu kaynakla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt veriyoruz” dedi.

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