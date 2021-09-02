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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da 2 Eylül yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,05 artışla 1.474,85 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 2 Eylül yeni güne başlangıç rakamları: Borsa güne yatay başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,72 puan ve yüzde 0,05 artarak 1.474,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,42 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün açıklanan büyüme verisinin ardından alıcılı seyrini sürdürdü ve günü yüzde 0,14 değer kazanarak 1.474,13 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından gözlerin ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini belirterek, söz konusu verinin ABD'de para politikasını etkileyebilecek önemde olduğu için oynaklığı artırabileceğini söyledi.

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