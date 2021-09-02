Ekonomi Selçuk Bayraktar açıkladı AKINCI TİHAnın sırrı
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar açıkladı: AKINCI TİHA'nın sırrı

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın sırrını açıkladı. Bayraktar'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir video ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden bir mesaj yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı bu mesajın, Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği AKINCI'nın 6 Aralık 2019’daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendiği belirtildi. AKINCI TİHA'ların tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapacakları belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar açıkladı: AKINCI TİHAnın sırrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKINCI TİHA'ya imza atarken.

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın sırrını açıkladı.

Bayraktar'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir video ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden bir mesaj yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı bu mesajın, Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği AKINCI'nın 6 Aralık 2019’daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendiği belirtildi.

Selçuk Bayraktar açıkladı: AKINCI TİHA'nın sırrı
OYNAT 03:05
Selçuk Bayraktar açıkladı: AKINCI TİHA'nın sırrı
Baykar Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın sırrını açıkladı. Bayraktar'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir video ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden bir mesaj yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı bu mesajın, Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği AKINCI'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendiği belirtildi. AKINCI TİHA'ların tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapacakları belirtildi.

AKINCI TİHA'ların tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapacakları kaydedildi. Yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edeceğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKINCI TİHA için yazdığı mesaj

  • "Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir.
  • Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz.
  • Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik.
  • İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.
  • Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik.
  • Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık.
  • Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık.
  • Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.
  • BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir.
  • Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum.
  • "İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye" diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
  • Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan gökyüzüyle buluşan Akıncı TİHA'yı selamladı
FOTOĞRAF 7
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, TİHA'yı selamladı.
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TSK'nın gücüne güç katacak olan AKINCI TİHA, özellikleriyle dikkat çekiyor.
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İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak. Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü. AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.
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Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.
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Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.
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Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak. Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.
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Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak. Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gökyüzüyle buluşan Akıncı TİHA'yı selamladı
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören sonrası ilk uçuşunu yaparak, TSK envanterine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA'yı selamladı.


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