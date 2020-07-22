İstikbal Sanat Koleksiyonu görücüye çıktı

İstikbal markası sanatı moda ile biraraya getiriyor. Bu amaçla Devrim Erbil'in İstanbul manzaraları, İstikbal'in tasarımlarıyla "İstikbal Sanat Koleksiyonu"nda bir araya gelirken, İstanbul By Devrim Erbil koleksiyonunun tanıtım daveti Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirildi.Tanıtım toplantısına TMSF Başkanı Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, Yönetim Kurulu üyeleri, İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ve çok sayıda davetli katılırken, Devrim Erbil de toplantıya Bodrum'dan online olarak bağlandı.

Muhiddin Gülal

796 ŞİRKETİN DEĞERİ 61,2 MİLYAR TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "An itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var, bunların öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 26 milyar TL, aktif büyüklükleri de 61,2 milyar TL seviyesinde, istihdam sayımız da 40 bin 684. Devraldığımız andan itibaren bu şirketlere milli servet gözüyle bakmaya başladık" dedi. Gülal, şirketlerin büyümesini sadece finansal rakamlarla değil, kültür-sanat, tarih, spor gibi bir çok alanda projeler üretmek veya mevcut projelere destek olmalarıyla da değerlendirmek gerektiğini söyledi.

KÜLTÜREL HİZMET

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, geride bıraktıkları 3 yılda hedeflerinin üzerinde bir büyüme ile toplamda yüzde 65’in üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, ihracatta ise sektöre paralel olarak döviz bazında yüzde 10 büyüme kaydettiklerini söyledi.

Yörük, yerli ve milli üretim gücüyle, dünyanın en büyük 3 mobilya markasından biri olma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Mobilyanın sadece bir eşya olarak yorumlanamayacağını, yaşam biçimimizden, alışkanlıklarımızdan, örf ve adetlerimizden, geleneklerimizden etkileniyor.”

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YÜZDE 43 SEVİYESİNDE BÜYÜME

”TMSF bünyesindeki şirketler, kurum kayyumunda yönetilen süreçte ortalama yüzde 43 seviyesinde aktif olarak büyüdüler” diyen Gülal şöyle konuştu: “Elimizdeki yapının bütçe imkanları ölçüsünde, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel, birçok etkinliğe katkı sağlayarak, önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz. Bu çerçevede Devrim Erbil’in olağanüstü güzellikteki İstanbul manzaraları ve İstikbal’in tasarımlarıyla şekillenen İstikbal Sanat Koleksiyonu Yeditepe, Galata ve Medcezir serileriyle hem sanatseverlerin hem de yaşam alanlarını mobilya ile özel ve farklı kılmak isteyenlerin gözdesi olacak.”