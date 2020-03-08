Ekonomi Kaçak telefona geçit yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kaçak telefona geçit yok

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri havalimanında telefon kaçakçılığına darbe vurdu.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Kameralara yansıyan hırsızlık görüntüsü
Kameralara yansıyan hırsızlık görüntüsü

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat’ta Rusya’nın başkenti Moskova’dan İstanbul Havalimanı’na gelen B.T’yi şüphe üzerine takibe aldı. Kameralarla izlenen B.T’nin yanındaki iki sırt çantasını R.A isimli kadına verdiği tespit edildi.

KAMERALARA YAKALANDI

  • R.A’nın çantaları camlı bölme üzerinden, iç hatlar terminalinde bekleyen Y.A ile E.A’ya verdiği belirlendi. R.A’nın çantaları camlı bölmenin üstünden atmak için yanında getirdiği taburenin üstüne çıktığı anlar da kameralara yansıdı. Çantaları alan iki şüpheli, polislerce yakalandı. Çantalarda yapılan kontrollerde 50 bin lira değerinde 253 kaçak telefon ele geçirildi. Telefonları Rusya’dan getiren B.T ile teslim alan R.A da yakalandı.

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