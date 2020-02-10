Ekonomi Kalıcı üs yapmaya gidiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Kalıcı üs yapmaya gidiyoruz

Kalıcı üs yapmaya gidiyoruz

4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın da katıldığı törenle İstanbul’dan uğurlandı. Bakan Varank, “4. Bilim Seferimiz kapsamındaki araştırmalar sayesinde kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek, kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız” dedi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilecek 4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti dün yola çıktı. Hazırlıklarını tamamlayan 24 kişilik heyet, İstanbul Havalimanı’ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve ailelerinin de katıldığı törenle uğurlandı. Törende konuşan Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde elde edilecek verilerin uluslararası bilimsel yayınlarla tüm dünyaya açılacağını belirterek, “Seferimiz kapsamındaki araştırmalar sayesinde kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız” dedi.

YERLEŞKEMİZİ KURDUK

Antarktika kıtasının herhangi bir ülkenin yönetimi altında olmadığını hatırlatan Varank, “Kıtanın idaresi, Antarktika Anlaşması’na üye danışman ülkelerin oylarıyla yürütülüyor. Biz bu anlaşmaya 1995 yılında gözlemci statüsüyle taraf olduk. Nihai hedefimiz, danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır” dedi. Bu hedefe ulaşmak için sorumluluklarını yerine getirmek üzere 2017 yılından bu yana çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu: “Öncelikle, Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi’ne üye olduk. Antarktika Çevre Koruma Protokolü’nü kabul ettik. Hepsinden daha da önemlisi, her yıl kesintisiz bir şekilde bilim seferleri düzenlemeye başladık. Bu sayede, literatüre kazandırdığımız bilimsel yayınların yanı sıra birçok bilimsel çalışmanın yayın hazırlıkları da sürüyor. Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde, Antarktika’ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz.”

SEFERLERİN BELGESELİ ÇEKİLECEK

Varank, geçici üssün 1 ay süreyle araştırmacılara hizmet vereceğini, sefer ekibinin yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere 3 ana kategoride 15 proje yürüteceğini bildirdi. Yürütülecek projelerden birinin önemine değinen Varank, “Antarktika’ya kuracağımız 3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi sayesinde konum doğrulaması yapabileceğiz. Ayrıca, sistemlerimizden birisi doğrudan uluslararası ağa dahil edilecek. Atacağımız bu adımla, İngiltere ve Amerika’yla da iş birliğimiz başlamış olacak. Deniz tabanını haritalama çalışmalarımız da devam edecek. Ayrıca, sefer ekibinin kıtadaki çalışmalarını ve yaşanan zorlukları da bir belgeselle ölümsüzleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

TÜBİTAK çağrılarını takip edin


Seferin Cumhurbaşkanlığı’nca himaye edildiğini, seferi TÜBİTAK bünyesinde yeni kurdukları Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün koordine edeceğini bildiren Varank, şunları kaydetti: “Antarktika’yla ilgili çalışmaları bundan sonra tek bir merkezden ve daha kurumsal bir yapıda enstitümüz sürdürecek. Ülkemizin kıtadaki çıkarlarını koruyacak, muadil kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini geliştirecek. TÜBİTAK, ilk defa geçtiğimiz sene tüm Türkiye’ye açık sefer-odaklı bir çağrı yayınladı. Gelen başvurular titizlikle değerlendirildi ve özgün değeri en yüksek çalışmalar kabul edildi. Bundan sonraki çağrıları da TÜBİTAK aracılığıyla yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla konuya ilgi duyan ve çalışmalarını derinleştirmek isteyen tüm araştırmacılarımızı bu çağrıları yakından takip etmeye davet ediyorum.”

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