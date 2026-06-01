Kamu İhale Kurumu 10 personel alacak: Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapılacak

10:391/06/2026, Pazartesi
AA
Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kamu İhale Kurumu (KİK), farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 10 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, büro ve iletişim görevlisi pozisyonları için başvurular 1-10 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Buna göre, Kurum, 7 büro ve 3 iletişim görevlisi olmak üzere 10 personel alacak.

Gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru işlemlerini 1 Temmuz-10 Temmuz tarihlerinde e-Devlet'ten "Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı" veya "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr)" platformları üzerinden tamamlayabilecek.

Sınav, 3-6 Ağustos'ta Kurumda sözlü usulde yapılacak.

Adayların sınava gireceği tarih ve saat, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.



#Kamu İhale Kurumu
#personel istihdam
#Resmi Gazete
