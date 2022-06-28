Kamuya 500 milyonluk yatırım yaptık

Emlak Konut GYO öncülüğünde Galatasaray’ın Riva arazisi üzerinde Yılmaz İnşaat ve FBA Yapı tarafından geliştirilen Düşler Vadisi’nde ilk 2 etapta satışa sunulan 700 villadan 685’i sahiplerini buldu. 300 villanın yer alacağı 3. etapta villaların metrekaresi 50 bin lira ile 65 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

ARTIŞLAR PROJEYE YANSITILMADI

FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz, “Açıkçası bu zamları projeye yansıtamadık. Cebimizden finanse ettik. Burada esas olan süreci yönetmek, ayakta kalmak ve sürekliliği sağlamaktı. İnşaat malzemelerinde başta demir, çimento ve alüminyum olmak üzere birçok kalemdeki artışları villa fiyatlarına yansıtamadık” dedi.

Hakan Yılmaz

KENDİ FİNANSAL MODELİMİZİ UYGULARIZ

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz da, “Projemizde 32 derslikli devlet okulu, cami, altyapı çalışmaları, yağmur suyu kanalizasyon gibi kamuya devredilmek üzere yatırımlar yaptık. Bu yatırımların toplamı şu an için 500 milyon lirayı buluyor” dedi. Yılmaz, BDDK’nın kredi düzenlemesi kararıyla ilgili, “Bizim satışa sunduğumuz evlerin fiyatları 10 milyon TL’nin üstünde. Bu karar bizi etkiledi. Kredi kullanacak müşterilerimizle imzalayacağımız sözleşmelerimiz vardı, karardan sonra onlarla görüşme yapacağız. Kendi finansal enstrümanlarımızı uygulayacağız yani kendimiz kredi vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, kararın aceleyle alındığını ve çok fazla sürdürülebilir olmayacağını söyledi.

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