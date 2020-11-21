​Kanal İstanbul lojistiğin yapı taşı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un Türkiye’nin stratejik önemini artıracak Lojistik Master Planı’nın önemli bir yapı taşı olduğunu anlatırken, projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu isim vermeden eleştirdi. Bugün için İstanbul’da bir yıl sonra, on yıl sonra, yirmi yıl sonra, elli yıl sonra ne yapılacağının daha önce çalışmalarla ortaya konulduğunu anlatan Karaismailoğlu, “İstanbul için bir şeyler yapmak isteyenlerin belediyenin raflarındaki dosyaları aşağıya indirmeleri yeterlidir” dedi.

STRATEJİK KONUM İÇİN ÖNEMLİ

Bakan Karaismailoğlu, bakanlık bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Dünyadaki yük akışının yüzde 90’ının deniz yoluyla gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, “2020 yılı, bugün 12 milyon ton yük hareketi varken; 2030 yılında 25 milyon ton, 2050 yılında 95 milyon ton, 2100 yılında 150 milyon ton yük hareketinin olacağı lojistik master plan kapsamında hesaplanmıştır. Bu açıdan, Asya, Avrupa, Afrika arasındaki koridorlarda Ege, Karadeniz, Hazar çok daha fazla önem arz etmektedir. Doğu-batı aksında kara bağlantısı ile kuzey-güney aksında deniz bağlantısıyla Türkiye bu açıdan çok stratejik bir konumda bulunmaktadır” diye konuştu.

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İstanbul'un değil Türkiye'nin projesi

"Bu, İstanbul projesi değil; Türkiye projesidir" diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "İstanbul Havalimanı, kara yolu ve demir yolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak Kanal İstanbul’la birlikte dünyanın en önemli intermodal lojistik merkezi olacaktır. Bu sayede kendi ekonomisini yaratan bir bölge olarak sanatın, bilimin, yaşamın, ekonominin yeni kalbi olacaktır. Bu açıdan Kanal İstanbul Projesi bir dünya projesidir. Bu bilinçle çalışmalarımız aralıksız sürüyor.”

Yavuz Sultan Selim 2027'de devletin

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, “2027 yılında burası tamamen devlete kalacaktır, buradaki bakım, işletme maliyetlerinin hiçbirisine karışmıyoruz. Buradaki araç garanti giderleri, tamamen finansal modelin bir parçasıdır” dedi.