​Karneyi alan tatile koşacak

Yüksek rakımlı dağları sayesinde büyük bir kış turizmi potansiyeline sahip Türkiye’de, 16 kayak merkezi bulunuyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil yaptığı kayak merkezlerinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Doluluk oranları yüzde 100’e varan kayak merkezlerine özellikle yerli tatilciler büyük ilgi gösteriyor. Uludağ, Kartepe, Erciyes, Palandöken ve Kartalkaya başta olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinde yoğunluğun bugünden başlayarak daha da artması bekleniyor.

ULUDAĞ’DA SEZON ERKEN BAŞLADI

Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Uludağ’da 5 bin civarında yatak kapasitesi bulunuyor. 20 adet kayak pisti bulunduğu bölge, kış turizmcilerinden büyük ilgi görüyor. Erken yağan kar nedeniyle sezonun aralık ayında başladığı Uludağ’da, yarıyıl tatili öncesi son hazırlıklar yapıldı.

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Kovid-19 salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı bölgede iki haftalık yarıyıl tatili dolayısıyla rezervasyonlar zirve yaptı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Uludağ’ın en çok rağbet gören turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

GÜNÜBİRLİK TATİLCİ BURSA’YA YÖNELDİ

Saraçoğlu, günübirlik olarak Bursa’da şehir otellerine rezervasyon da yapıldığını belirtti. Kış turizminin önemli merkezlerinden bin 200 yatak kapasiteli Kartepe’de ise doluluk oranlarının yüzde 90’ı aşacağı tahmin ediliyor. 41 kayak pistiyle hizmet veren Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi de, yurt dışı ve yurt içinden yoğun talep görüyor.

DOLULUK KAYSERİ’YE TAŞTI

Bölgede oteller şimdiden rezervasyonları kapatırken, aralık ayı ortasında başlayan kar yağışının sezon sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Erciyes’teki otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşmasıyla rezervasyonlar şehir merkezindeki otellere kaydırılmaya başlandı. Yarıyıl tatilini yoğun şekilde geçirecek olan merkezin, günübirlikçilerle beraber 400 ila 500 bin arası misafiri ağırlayacağı tahmin ediliyor.

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PALANDÖKEN’DE OTELLER DOLMAK ÜZERE

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde ise yaklaşık 2 bin 466 yatak kapasitesi bulunuyor. 56 pistle hizmet veren Palandöken’de kar kalınlığı129 santimetreyi buldu. İki haftalık yarıyıl tatili öncesi yüzde 90-95 doluluk oranına ulaşan Palandöken’deki tesislerin, son dakika rezervasyonlarıyla yüzde 100 doluluğa ulaşacağı öngörülüyor.

Firuz Bağlıkaya

Yoğun ilgi umut verici

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yarıyıl tatili döneminde yurt içinde talebin geçen yıla kıyasla yüzde 40’a varan oranlarda arttığını, satışlarda da yine 2020 yılına oranla yüzde 25 civarında artış görüldüğünü söyledi. Bağlıkaya, şöyle konuştu: “Bu dönemde özellikle butik oteller ön plana çıkarken, daha çok yakın destinasyonlar tercih ediliyor. Büyük tatil bölgelerinde 4 kişilik bir aile için paket tur fiyatları, ortalama 8-10 bin liradan başlıyor.”